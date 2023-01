프로스포츠의 불모지로 불리는 충북에도 프로축구단이 생겼다. 청주를 연고로 하는 충북청주프로축구단(충북청주FC)은 3일 청주예술의전당에서 창단식을 갖고 공식엠블럼과 선수단을 공개했다. 프로축구 스물네 번째 구단인 충북청주는 올해부터 K리그2에 출전한다. 구단 상징물은 백사자다. K리그3에서 뛰던 청주FC의 전통을 잇기 위해 청주의 상징물을 이어받았다. 구단 슬로건은 ‘푸른 질주, 붉은 열정 This is Our Time’이다.홈구장은 청주종합경기장을 사용한다. 리그경기만 따지면 연간 홈에서 18경기, 원정에서 18경기 등 총 36경기를 갖는다. 초대 감독은 부산 아이파크, 제주유나이티드 등에서 지휘봉을 잡았던 최윤겸 감독이 맡았다. 선수는 외국인 선수 2명을 포함해 총 29명이다.최 감독은 “신생팀답게 그라운드에서 패기와 열정을 보여 줄 것”이라며 “5년 이내 K리그1으로 승격하도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 충북청주는 4일 오후 태국 방콕으로 전지훈련을 떠난다.청주 남인우 기자