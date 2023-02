서울시 새 슬로건 결선투표 간다…‘Seoul, my soul’과 ‘Seoul for you’

▲ 서울시가 투표를 진행한 신규 브랜드 슬로건 후보. 서울시 홈페이지 캡처

서울시가 최근 진행한 신규 브랜드 슬로건 선호도 조사 결과 전체 1위는 Seoul, my soul, 2위는 Seoul for you로 집계됐다. 국내에서는 ‘Seoul for you’, 해외에서는 ‘Seoul, my soul’을 선호한 것으로 나타났다. 시는 두 슬로건 후보 차이가 근소한 것을 감안해 결선 투표를 진행한다.3일 시에 따르면 신규 도시 브랜드 개발을 위해 지난해 12월 28일부터 올해 1월 31일까지 슬로건 선호도조사를 추진한 결과, 온․오프라인을 통해 내․외국인 총 39만 7721명이 참여했다. 이 중 내국인은 18만 5300명, 외국인은 21만 2421명이다.시는 앞서 ‘서울의 가치찾기’ 공모전을 통해 제출된 키워드를 토대로 서울의 정체성을 도출하고, 서울의 정체성과 비전을 담은 슬로건 후보 4개를 선정해 이번 선호도 조사를 진행했다.조사 결과 전체 1위는 Seoul, my soul, 2위는 Seoul for you이었다. Seoul, my soul은 14만 8466표, Seoul for you는 13만 8825표, Amazing Seoul은 7만 395표, Make it happen, Seoul은 4만 35표를 얻었다.특히 Seoul, my soul과 Seoul for you는 조사기간 동안 1, 2위를 다투며 최종 9641표 차이(총 투표 수의 2.4%)로 Seoul, my soul이 1위에 올랐다. 다만, 국내 1위는 Seoul for you(38%), 해외 1위는 Seoul, my soul(44.2%)로 내국인과 외국인이 선호하는 슬로건이 달랐다.시는 1, 2위 표차가 총 투표수의 2.4%로 근소한 차이인데다 해외와 국내 선호 슬로건이 달라 추가적인 의견수렴 절차가 필요하다고 판단해 2월 중순 최종 결선투표를 실시하기로 했다.최원석 서울시 홍보기획관은 “서울의 새로운 브랜드 개발에 많은 시민이 참여해 주셔서 감사드린다” 면서 “향후 있을 최종 결선투표에 참여하여 시민의 손으로 새로운 브랜드 슬로건을 직접 뽑아주시길 바란다”고 말했다.이하영 기자