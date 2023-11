강남구, 바르셀로나 스마트시티 박람회 최우수도시상 수상

안전·회복분야…국내 지자체 중 유일 수상

▲ 조성명(오른쪽) 강남구청장이 8일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 2023 스마트 시티 엑스포 월드 콩그레스에서 안전·회복 분야 최우수도시에 수상해 상패를 받고 있다. 강남구 제공

서울 강남구가 스페인 바르셀로나에서 개최된 2023 스마트 시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC)에서 월드 스마트 시티 어워즈 안전·회복 분야 최우수도시에 선정됐다고 9일 밝혔다.매년 바르셀로나에서 개최되는 SCEWC는 세계 각국의 도시와 스마트 시티 관련 업체들이 도시 안전 및 행정 등에 관한 최신 기술을 선보이는 세계 최대 규모 스마트시티 박람회다. 63개국 411개 출품작이 응모한 이번 대회에서 강남구는 올해 대한민국에서 유일하게 최우수도시로 선정되면서 민선 8기 스마트 시티 추진 성과를 해외에서도 인정받게 됐다. 도시 가속화에 따른 인구 밀집, 노령화, 기후변화에 따른 소외계층 지원과 각종 재난 대응을 위한 다양한 디지털 솔루션을 행정에 적용한 사례가 전 세계에 주목을 받았다.구는 ‘언제, 어디서나, 모두를 위한 원활한 도시 복원력’ (Seamless Urban Resilience for Everyone, Everytime and Everywhere)으로 3가지 소주제로 나눠 스마트 시티 정책을 소개했다. ‘모두의 디지털 권리 보장’, ‘디지털 기술을 활용한 재난 대응’, ‘사각지대 없는 공공안전’ 등이다.조성명 강남구청장은 “이번 수상을 통해 강남구가 제시한 스마트 도시의 비전과 가치가 국제사회에 널리 확산되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 사회문제를 해결하기 위해 디지털솔루션을 적극 도입하고, 지속가능한 스마트 도시 강남을 실현해 나가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자