김동연, “서울버스 파업 장기화 땐 공공버스 노선 요금 무료화”

이미지 확대 김동연 경기지사가 13일 오후 광명 화영운수에서 서울버스 파업 대책 언론브리핑을 하고 있다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 서울버스 파업이 장기화될 경우 경기와 서울을 오가는 공공버스 노선의 요금 무료화를 검토하겠다고 밝혔다.김 지사는 13일 오후 광명 화영운수에서 가진 서울버스 파업과 관현한 긴급 대책 언론브리핑을 통해 “1단계로 서울시의 파업 노선과 유사한 경기도의 버스 노선은 대폭 증차와 증회로 불편을 최소화하겠다”며 “마을버스 증회와 시내버스 예비 차량도 최대한 동원하겠다”고 말했다.이어 “2단계로 파업이 며칠간 지속될 경우 시군 전세버스에 예비비로 예산 지원을 하고 관용버스를 투입하도록 하겠다”며 “동시에 128개의 공공버스 노선에 대한 요금 무료화를 적극 검토하도록 하겠다”고 덧붙였다.그러면서 “경기도는 가용 가능한 모든 대체 수단을 동원해서 우리 경기도민의 출퇴근을 포함한 교통 불편을 최소화하는 데에 적극 노력하겠다”고 약속했다.김 지사는 마지막으로 “국민의 발을 묶고 있는 여러 가지 불편을 감안해서 타협과 양보의 정신으로 빠른 시간 내에 타결을 도와주길 서울버스 노조에 간곡히, 또 정중하게 요청한다”고 말했다.안승순 기자