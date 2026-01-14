빌딩인가 나무인가…서울 건축물의 혁신

市, 디자인 혁신사업지 2곳 추가

이미지 확대 서울 종로구 효제동 ‘어반 플라타너스’ 조감도

2026-01-14 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시가 13일 종로구 효제동 관광숙박시설 ‘어반 플라타너스’와 서초구 양재동 복합개발사업 ‘네오플랫폼’을 도시건축디자인 혁신사업 대상지로 추가 선정했다고 밝혔다. 도시건축디자인 혁신사업은 창의적이고 혁신적인 건축디자인을 적용한 건축물에 용적률·건폐율 완화 등 혜택을 제공한다는 취지로, 현재 20곳에서 추진 중이다.어반 플라타너스는 도심 속 단절된 저층부 공간을 나무 구조의 열린 공간으로 구성하고 한국적 곡선을 현대적인 건축 구조로 재해석했다. 저층부에는 이벤트 광장, 전망 공원, 전시 라운지 등 시민 공유시설을 조성할 예정이다.네오 플랫폼은 인공지능(AI) 특구의 핵심 거점으로, 첨단기술과 자연이 어우러진 입체복합 도시를 구현했다. 저층부는 AI 관련 전시·체험 공간이 운영되고 최상층에는 서울 전역을 조망할 수 있는 정원형 실내전망대가 들어선다.시는 도시건축디자인 혁신사업을 활성화하기 위해 사업 절차를 개선한다. 공모방식을 수시 접수로 전환하고, 세부 운영기준을 배포해 사업 단계별 고려 사항을 미리 안내한다. 또 시민공유 공간과 입체녹화 등 특화 요소가 계획대로 조성되도록 점검할 계획이다.서유미 기자