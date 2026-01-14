사찰·서원·그림… ‘문화유산 이야기꾼’ 도슨트 키운다

기존 해설사보다 관광객 흥미 자극

영주, 인력 양성해 부석사 등 투입

화성, 미술 전시 현장 봉사자 발굴

2026-01-14 24면

지방자치단체들이 지역 문화유산을 스토리텔링 방식으로 안내하는 해설사인 ‘지역문화관광 도슨트(Docent)’ 양성에 잇따라 나서고 있다.13일 경북 영주시에 따르면 시는 경북전문대와 손잡고 ‘시니어 지역문화관광 도슨트 양성 과정’을 처음으로 운영한다. 전날 시작된 교육은 오는 22일까지 5회(총 20시간)에 걸쳐 경북전문대에서 20여명에게 진행된다.도슨트 교육과정은 기존 문화관광해설사와의 역할 차별화에 초점을 맞췄다. 문화관광해설사가 제도에 기반한 관광자원 안내, 문화 유산 해설 등을 중심으로 움직인다면, 박물관·미술관에서 전시 해설을 맡는 도슨트는 단순 설명하는 수준을 넘어 역사와 문화까지 종합해 깊이있게 풀어내는 이야기꾼 역할이다. 관광객 만족도를 높이는 데 목적이 있다.영주시 관계자는 “교육 수료자를 부석사·소수서원 등 지역 주요 문화유산과 관광 현장에 투입할 계획”이라고 말했다.경기 화성시문화관광재단은 전시 안내 전문 인력을 육성하고 시민 참여형 예술교육을 확대하기 위해 ‘2026 도슨트 양성과정’을 운영한다. 대상은 전시 및 현대 미술에 관심 있는 시민 40명 내외다. 이번 과정은 재단이 처음으로 추진하는 ‘시각예술 아카데미’를 체계적으로 구축하고, 전시 현장에서 활동할 전문 자원봉사자를 발굴하기 위한 프로그램이다.부산시는 내년까지 ‘환경(ESG)여행 도슨트’ 사업을 통해 총 445개 일자리를 창출한다. 지난해 1차로 ESG여행 도슨트 45명을 양성했다. ESG여행 도슨트는 장노년층에게 적합한 직무를 개발하기 위해 시가 한국관광공사와 만든 ‘부산형 시니어 일자리 모델’이다.사전교육을 이수한 장노년층이 지역 관광명소에 대한 역사와 옛이야기를 본인만의 이야기를 담아 들려주고, 관광명소를 보존하기 위한 대안도 친환경적인 시각으로 설명하는 역할이다.이밖에 경북 영천시, 충북 청주시, 경기 부천시 등도 예술·관광 등 분야별 도슨트를 양성해 활용하고 있다.영주·영천 김상화 기자