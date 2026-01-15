“초기 창업 이끈다”, 순천향대 ‘비즈테크 동반성장 교류회’

이미지 확대

순천향대학교(총장 송병국)는 창업지원단이 경기 광명시 일원에서 ‘2025년 초기창업패키지 SCH 비즈테크 동반성장 교류회’를 개최했다고 15일 밝혔다.이번 교류회 특징은 ‘초기창업패키지에 선정된 39개사 대표와 실무자를 대상으로 초기창업기업의 창업 단계를 넘어 도약 과정에서 요구되는 TIPS 연계 전략, 자금조달, EXIT 전략 등 전략 공유형 교류 프로그램 중심으로 진행됐다.참가 기업들은 강연과 멘토링을 통해 자사 현안과 투자유치, EXIT에 이르기까지 단계 전략을 현실적으로 점검하고 구체적인 조언을 받았다.이상한 창업지원단 단장은 “이번 교류회는 기창업기업이 실제 사업화 성과로 이어질 수 있도록 설계된 실전형 프로그램”이라며 “기업 수요에 기반한 맞춤형 교류와 후속 연계 지원을 통해 선정기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.아산 이종익 기자