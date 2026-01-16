성남시 ‘저출생 인식 개선 교육’ 전국 확대 건의

보드게임 활용 참여형 수업… 학생 만족도·문제해결력 높아

경기 성남시가 자체 개발한 ‘초중고교생 대상 저출생 인식 개선 교육과정’을 전국으로 확대해 달라고 교육부에 건의했다.성남시는 16일 교육부와 보건복지부, 경기도교육청에 이 같은 내용을 공식 전달했다고 밝혔다. 급속한 인구 구조 변화에 대응하고, 청소년들의 인구 문제 인식을 높이기 위해 성남시가 개발한 교육과정이 실제 현장에서 효과를 거두고 있다는 판단에서다.이 교육은 학생 참여형 수업 방식으로 운영된다. 보드게임을 활용한 게이미피케이션 수업을 통해 가족의 의미와 인구 감소가 사회에 미치는 영향을 자연스럽게 이해하도록 구성한 것이 특징이다.성남시는 지난해 초·중·고교 488학급을 대상으로 해당 교육을 진행했다. 시가 직접 양성한 66명의 전문 강사가 각 학교를 찾아가 수업을 맡았다.교육 결과, 학생들의 수업 참여도와 관심도가 눈에 띄게 높아졌고 문제 해결력 향상에도 긍정적인 효과가 나타났다. 수업에 참여한 학생들은 “인구 감소 문제의 심각성을 알게 됐다”, “저출산 문제에 관심을 갖게 됐다”는 반응을 보였다.성남시는 교육 효과를 분석하기 위해 교육 전후 1만 4509명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 그 결과 교육 만족도는 5점 만점에 평균 4.52점으로 집계됐다.인구 문제의 중요성 인식은 4.25점에서 4.42점으로, 인구 감소 영향에 대한 인식은 3.71점에서 3.89점으로 높아졌다. 인구 문제 해결 의지도 3.65점에서 3.89점으로 상승했다. 교육 효과성 점수 역시 교육 전 3.91점에서 교육 후 4.11점으로 올랐다.성남시는 지난해 3월 저출생 인식 개선 인구교육 과정에 대한 저작권 등록을 마쳤다. 올해부터는 초등학교 1~2학년 눈높이에 맞춘 신규 인구교육 과정도 추가로 개발해 운영할 계획이다.성남시 관계자는 “성남시가 구축한 인구교육 모델을 전국으로 확산해 청소년 인구교육의 실효성을 높이고, 국가 차원의 인구 정책 추진에도 기여할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.한상봉 기자