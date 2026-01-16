김용일 서울시의원, 2026년 서대문구 신년인사회 참석

이미지 확대 2026 서대문구 신년인사회 및 신년음악회에 참석해 인사말을 하는 김용일 의원(오른쪽에서 네 번째)

이미지 확대 2026 서대문구 신년인사회 및 신년음악회에 참석해 참석자들과 기념촬영을 하는 김용일 의원(왼쪽에서 두 번째)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 15일 연세대학교 대강당에서 열린 2026 서대문구 신년인사회 및 신년음악회에 참석했다고 밝혔다.이날 행사에는 오세훈 서울시장, 정근식 서울시교육감, 이성헌 서대문구청장을 비롯해 주민과 직능단체 대표, 지역 소상공인, 각계 인사 등 2000여 명이 참석했다.신년인사회에 참석한 오 시장은 “내부순환로, 북부간선도로를 지하화하는 ‘강북횡단 지하고속도로’를 비롯해 서부선 경전철, 서대문구 56개 구역에서 진행되고 있는 재개발·재건축도 하루빨리 착공할 수 있도록 더 착실히 챙기겠다”고 말했다.이어 “서울형 키즈카페, 서울런, 손목닥터9988 등 서울시민 삶을 더 빛나게 할 정책을 비롯해 강북 지역에 투자를 집중하는 ‘다시 강북전성시대’로 서대문구 전성시대도 함께 열기 위해 열심히 뛰겠다”라고 밝혔다.이성헌 서대문구청장 또한 “서부선 경전철 사업이 올해 말에 착공할 수 있도록 노력하겠다”며 “강북횡단선을 포함 2033년 내부순환도로를 철거하고 지하고속도로를 만들어 편리한 교통 체계를 구축하는 데 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.김 의원은 서대문구 선출직 시·구의원들과 함께 단상에 올라 구민들을 향해 큰절로 새해 인사를 올려 뜨거운 환호를 받았다.신년인사회 후 바로 이어진 신년음악회에서는 서대문구 오케스트라 - 함신익과 심포니송이 서대문구립소년소녀합창단, 성악가, 바이올리니스트 등과 함께 1시간에 걸쳐 다양한 음악과 노래를 선사했다.마지막으로 김 의원은 “지방의원의 역할은 주민들의 꿈이 현실이 되도록 현장에서 발로 뛰며 ‘일머리’ 있게 정책을 뒷받침하는 것”이라며 “강북 전성시대의 중심에 서대문구가 우뚝 설 수 있도록 새해에도 변함없이 주민 곁을 지키겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부