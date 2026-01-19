메뉴
안산시, ‘소상공인 대상 특례 보증’ 최대 5천만 원 지원

안승순 기자
수정 2026-01-19 08:55
입력 2026-01-19 08:55
이민근 시장 “소상공인 체감할 실질적인 지원에 행정력 모으겠다”

안산시청사 전경
안산시청사 전경


경기 안산시는 고금리·고물가 장기화로 경영에 어려움을 겪고 있는 소상공인의 부담을 덜어주기 위해 총 100억 원 규모의 소상공인 특례보증 지원사업을 시행한다고 19일 밝혔다.

시가 경기신용보증재단에 출연한 재원을 바탕으로 지원하는 보증제도다. 신용등급이 낮거나 담보력이 부족한 소상공인에게 완화된 심사 기준을 적용해 금융기관 대출을 받을 수 있도록 지원한다.

올해 시에서 경기신용보증재단에 출연한 금액은 10억 원이다. 관내 소상공인은 출연금의 10배에 해당하는 100억 원 규모의 보증 한도 내에서 업체당 5천만 원까지 지원받을 수 있다.

이민근 시장은 “앞으로도 전통시장 활성화 사업, 공공배달앱 (배달특급) 지원 등 다양한 정책을 통해 골목상권 현장의 목소리에 귀 기울이고, 소상공인이 체감할 수 있는 실질적인 지원에 행정력을 모으겠다”고 말했다.
한편, 안산시는 지난해 650개 업체에 보증을 지원했다.

안승순 기자
