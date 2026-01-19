과천시, 2026년 SNS 시민기자단을 찾습니다…블로그·영상·웹툰 23명 모집

이미지 확대 신계용 과천시장(앞쪽 가운데)이 2025년 과천시 SNS시민기자단 발대식에서 선발된 기자들과 기념 촬영을 하고 있다. (과천시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 과천시는 ‘2026년 과천시 SNS 시민기자단’을 오는 2월 1일까지 공개 모집한다고 19일 밝혔다.기자단은 과천시에 대한 애정과 홍보 열정이 있는 시민으로, 현장 취재와 기사 작성, 사진·영상 촬영에 능숙하고 SNS 활동이 가능하면 누구나 지원할 수 있다.시는 심사를 진행해 2월 중 시 블로그를 통해 최종 23명 내외를 선발할 예정이다.선발된 기자단은 올해 12월까지 활동하며, 과천시의 정책, 문화, 관광, 생활 정보, 축제, 맛집 등을 소재로 현장 취재를 통해 다양한 콘텐츠를 제작한다. 이들이 작성한 콘텐츠는 블로그, 유튜브, 인스타그램 등 시 공식 SNS 채널에 게시된다.시는 채택된 콘텐츠에 대해 소정의 원고료를 지급하고, 우수 콘텐츠에는 인센티브를 제공하며 연말에는 활동 우수자를 표창할 예정이다.한편 2025년 시민기자단은 총 27명이 활동하며 과천의 매력을 알리는 다양한 콘텐츠를 제작했다.신계용 과천시장은 “시민기자단은 행정이 미처 담지 못하는 과천의 일상과 매력을 시민의 눈으로 전해주는 소중한 소통 창구”라며 “2026년에도 시민과 함께 과천의 이야기를 만들어 갈 기자단의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.안승순 기자