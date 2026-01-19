메뉴
용인시-기계연구원-용인산업진흥원, ‘첨단산업·반도체 경쟁력 강화 업무협약’

안승순 기자
수정 2026-01-19 16:21
입력 2026-01-19 16:21
이상일 시장 “반도체 등 첨단 산업 발전의 밑거름될 것”

19일 이상일 용인시장(가운데)과 류석현 한국기계연구원장(오른쪽), 김홍동 용인시산업지흥원장이 협약식 후 기념 사진을 찍고 있다. (용인시 제공)
19일 이상일 용인시장(가운데)과 류석현 한국기계연구원장(오른쪽), 김홍동 용인시산업지흥원장이 협약식 후 기념 사진을 찍고 있다. (용인시 제공)


용인특례시와 한국기계연구원(KIMM), 용인시산업진흥원이 19일 ‘첨단산업 육성 및 반도체 경쟁력 강화를 위한 업무협약’을 체결했다.

협약의 주요 내용은 ▲첨단산업 분야 연구개발·상용화 상호 협력 ▲소부장 기업 기술 실증(시험·평가·인증 등)·사업화 지원 추진 ▲첨단산업 분야 정부 기반 구축 사업·연구개발(R＆D) 공모사업 유치 협력 ▲한국기계연구원 시설·연구개발 장비 등 활용 사업 ▲첨단기술 활용 맞춤형 R＆D 정책 과제 기획·추진 등이다.

협약에 따라 용인 지역 기업은 국가 연구기관의 시험·평가 인프라를 활용한 실증화와 사업화 등 실질적 지원을 받을 수 있게 된다.

시는 이번 협약을 계기로 용인에 유치한 한국전자통신연구원, 용인지식재산(IP)지원센터, 인공지능(AI)무역센터와 함께 지·산·학·연 협력 기반을 기업 성과 중심으로 한 단계 끌어올릴 계획이다.
이 시장은 “용인의 많은 기업에 큰 힘이 되고, 그것이 반도체를 비롯한 첨단 산업 발전의 밑거름이 된다고 생각한다”며 “협약을 계기로 협업 시스템을 잘 가동하도록 하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
