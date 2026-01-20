화성특례시 4개 구청, 2월 개청 앞두고 막바지 준비 한창

이미지 확대

2월 4개 일반구청 개청을 앞두고 화성특례시가 막바지 개청 준비에 한창이다.화성종합경기타운에 들어설 만세구청은 우정읍, 향남읍, 남양읍, 마도면, 송산면, 서신면, 팔탄면, 장안면, 양감면, 새솔동을 담당하고, 화성시 봉담읍 최루백로에 자리 잡은 효행구청은 봉담읍, 매송면, 비봉면, 정남면, 기배동을 관할한다.병점구청은 기존 동부출장소에 설치돼 진안동, 병점1동, 병점2동, 반월동, 화산동을 행정구역으로 둔다. 기존 동탄출장소에 설치되는 동탄구청은 동탄1동부터 동탄9동까지를 관할한다.시는 각 구청의 차질 없는 개청과 행정 공백 최소화를 통해 시민 중심의 행정 서비스가 안정적으로 운영될 수 있도록, 개청일보다 2주 앞선 지난 16일 1600명 이상이 이동하는 역대 최대 규모의 인사를 했다.구청 개청 준비를 위한 행정시스템 데이터 전환 작업으로 오는 31일부터 2월 1일까지 정부24 등 정부시스템을 활용한 각종 민원서류 발급 서비스가 일시 중단된다.개청식은 만세구청 2월 2일을 시작으로 병점구청과 동탄구청 2월 5일, 효행구청은 2월 6일에 열린다.정명근 화성시장은 “구청 개청은 시민 삶의 질을 높이기 위한 중요한 전환점”이라며 “모든 공직자는 개청 과정에서 단 한 명의 시민도 불편을 겪지 않도록 각자의 역할에 책임감을 가지고 끝까지 점검해 달라”고 당부했다.안승순 기자