용산구 ‘전문가 상담실’ 이용주민 전년 대비 36% 급증

서울 용산구가 운영하는 법률·건축 분야의 전문가 무료상담실 이용자가 크게 늘었다.20일 구에 따르면, 지난해 용산구의 전문가 상담실을 이용한 구민은 760명으로 전년 대비 202명(36%) 늘었다. 용산구 관계자는 “생활 속 법률·세무 등 전문 상담 수요가 꾸준히 늘면서 구민 권익 보호 창구로서 역할을 하고 있다”고 설명했다.전문가 무료상담실은 법률·건축·세무·부동산·법무 등 5개 분야로 운영된다. 실생활과 밀접하지만 일반인이 혼자 해결하기 어려운 문제를 중심으로 상담을 제공한다. 상담 전문가도 지난해 46명에서 60명으로 늘어났다. 상담은 변호사, 건축사, 세무사, 회계사, 법무사, 공인중개사 등이 담당한다. 구는 올해 전문가 인력을 확충할 계획이다.상담을 원하는 구민과 지역 내 사업자·근로자는 구청 홈페이지로 접수하고 지정된 날짜에 구청을 방문하면 된다. 방문이 어려운 구민을 위해 온라인 상담도 운영한다.박희영 구청장은 “전문가 무료상담실은 구민들의 일상 속 고민을 실질적으로 해결하기 위한 행정 서비스”라며 “앞으로도 구민 수요에 맞춘 상담 운영으로 신뢰받는 구정을 만들어가겠다”고 말했다.서유미 기자