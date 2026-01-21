용산 전문가 상담실 이용 구민 36% 급증

법률·건축 등 5개 분야 무료 운영

이미지 확대 서울 용산구가 운영하는 전문가 상담실.

용산구 제공

2026-01-21 21면

서울 용산구가 운영하는 법률·건축 분야의 전문가 무료상담실 이용자가 크게 늘었다.20일 구에 따르면, 지난해 용산구의 전문가 상담실을 이용한 구민은 760명으로 전년 대비 202명(36%) 늘었다.전문가 무료상담실은 법률·건축·세무·부동산·법무 등 5개 분야로 운영된다. 실생활과 밀접하지만 일반인이 혼자 해결하기 어려운 문제를 중심으로 상담을 제공한다.상담 전문가도 지난해 46명에서 60명으로 늘어났다. 상담은 변호사, 건축사, 세무사, 회계사, 법무사, 공인중개사 등이 담당한다.상담을 원하는 구민과 지역 내 사업자·근로자는 구청 홈페이지로 접수하고 지정된 날짜에 구청을 방문하면 된다. 방문이 어려운 구민을 위해 온라인 상담도 운영한다.박희영 구청장은 ﻿“앞으로도 구민 수요에 맞춘 상담 운영으로 신뢰받는 구정을 만들어가겠다”고 말했다.서유미 기자