서울, 디지털동행플라자 도봉센터 개소

2026-01-22 18면

서울시는 21일 장·노년층의 디지털 역량 강화를 위한 서울디지털동행플라자 도봉센터가 문을 열었다고 밝혔다.센터는 창동 도봉구민회관에 마련됐다. 인공지능(AI)·신기술, 관계와 소통, 일상과 자립, 안전과 보안, 문화와 여가 등 5대 표준 디지털 체계를 중심으로 어르신 수준과 관심에 맞춰 교육과 체험에 참여할 수 있다.교육 과정은 초·중·고급으로 나뉜다. 메신저와 소셜미디어(SNS) 활용, 모바일 행정서비스 신청, 배달·교통 앱 사용 등 생활 속 상황을 경험하며 익히는 방식으로 운영된다. 신체 활동과 디지털 체험을 결합한 ‘디지털 운동존’에는 스크린 파크골프, 증강현실(AR) 체육 시스템, 스마트 근력운동기, 꿈의 자전거 등 다양한 기기가 마련됐다. ﻿시는 네 번째 권역인 도봉센터에 이어 다음 달 동대문센터를 개관하고, 올해 서울 전역에 6개 권역 거점을 구축할 계획이다.﻿유규상 기자