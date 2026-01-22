‘천원한끼’로 나눈 온정… 광산구 14억 결실

광주 광산구

지난해 광주 광산구 고향사랑 기부금은 14억 2800만원으로 전년도 4억 900만원에 비해 3.5배 늘었다. 이처럼 폭발적인 성장을 한 데는 ‘사용처를 먼저 지정하고 기부금을 모금하는’ 지정기부 사업이 큰 몫을 했다. 광산구는 지난해 4개의 지정기부 사업을 추진했는데 총모금액은 4억원에 달한다. 전국 최초로 지역 어르신과 장애인, 저소득층 등 취약계층 식사 지원을 위해 시행한 ‘천원한끼’ 사업과 관련해 당초 목표인 5400만원의 4배가 넘는 2억 3000만원을 모금했다. 전국적으로 높은 이주민 비율을 감안해 추진한 ‘이주 배경 청소년 문화적응 프로젝트’에 6800만원, ‘치매 안심 동행 서비스’에 5500만원, 그리고 지난해 여름 폭우 피해 지원 사업에 4200만원을 각각 모금했다.연말정산 세액공제 혜택으로 고향사랑기부금이 집중되는 11~12월에는 젊은 세대 직장인의 선호도 데이터를 분석, 기부 참여 혜택을 맞춤형으로 제공하고 집중 홍보 기간을 운영함으로써 모금을 극대화했다.광산구는 지역 특색을 살린 답례품 발굴에도 진심이다. 공개모집 후 답례품 선정위원회 심사를 통해 엄선된 34개 업체 86개 품목 가운데 광산구 지역에서 생산·가공된 수제 떡갈비와 소고기, 꿀 제품이 단연 인기다. 광산구 관계자는 “지정 기부와 민간 플랫폼 활용, 특색 있는 답례품 발굴과 마케팅으로 지역의 지속 가능한 발전과 변화를 응원하는 고향사랑기부 참여가 활발해질 것으로 기대한다”﻿고 말했다.광주 홍행기 기자