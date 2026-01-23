메뉴
김재훈 경기도의원, 2026 경기도 도서관 정책 거버넌스 포럼 참석

수정 2026-01-23 11:18
입력 2026-01-23 11:18
김재훈 의원이 21일 경기도서관에서 열린 ‘2026 경기도 도서관 정책 거버넌스 포럼’에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)
김재훈 의원이 21일 경기도서관에서 열린 ‘2026 경기도 도서관 정책 거버넌스 포럼’에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)은 1월 21일(수) 경기도서관에서 열린 「2026 경기도 도서관 정책 거버넌스 포럼」에 참석해 축사를 전했다.

이번 포럼은 경기도서관과 공공도서관 간 협력을 바탕으로 도와 시·군이 함께 일관된 도서관 정책 방향과 지원 체계를 확립하고, 작은도서관의 질적 성장을 논의하기 위해 마련됐다.

김재훈 의원은 축사를 통해 “경기도서관은 기후·환경을 주제로 한 전국 최초의 특화 도서관으로, 도서관의 새로운 시도를 보여주는 대표적 모델이 될 것”이라고 말했다.

특히 “AI 시대에는 정보 접근이 쉬워질수록 사고력과 판단력을 기르는 독서의 중요성이 더욱 커진다”며 “경기도서관에서 전통적인 독서 방식과 함께 체험과 참여를 결합한 다양한 독서 문화를 누릴 수 있을 것”이라고 기대를 전했다.

이어 김 의원은 “경기도민이 지역에 관계없이 어디서나 양질의 독서 문화 서비스를 누릴 수 있도록 시·군 도서관과의 협력을 강화해야 한다”고 강조했다.

이날 포럼에서는 ▲2026년도 경기도서관 주요 사업과 운영 방향 ▲도서관 정책 거버넌스 구축 방안 ▲공공도서관과 작은도서관 간 연계·협력 방안 등을 주제로 논의가 진행됐으며, 참석자들은 현장의 경험을 바탕으로 다양한 정책 제언을 제시했다.


김재훈 의원은 “경기도서관이 경기도를 넘어 전 세계를 대표하는 도서관으로 자리매김하길 기대한다”고 덧붙였다.

온라인뉴스팀
