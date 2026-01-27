광주·전남 행정통합 특별시 명칭, ‘전남광주특별시’로

사무소는 전남 동부·무안·광주청사를 균형 있게 운영하기로

이미지 확대 김영록 전남지사가 27일 서울 국회의원회관에서 광주·전남 행정통합 특별법 검토 제4차 간담회를 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남도와 광주시가 광주·전남 행정통합 특별시 명칭을 전남광주특별시로 하고 청사는 현재의 3개 청사를 균형 있게 운영하는 것으로 가닥을 잡았다.두 시·도는 이날 오전 국회의원회관에서 ‘광주·전남 통합특별법 검토 4차 간담회’를 갖고 법률안의 실효성과 완성도를 높이기 위한 핵심 특례 사항과 입법 전략을 집중 논의했다.간담회에는 김영록 전남도지사와 강기정 광주시장을 비롯해 시·도 실국장, 더불어민주당 김원이 전남도당위원장, 양부남 광주시당위원장을 포함한 지역 국회의원 18명 등 40여 명이 참석했다.이들은 행정통합 특별시 명칭을 전남광주특별시로 하되, 약칭은 광주특별시로 하자고 합의했다.논란이 됐던 청사와 관련해서는 통합 정신을 살려 전남 동부청사와 무안청사, 광주청사를 균형 있게 운영하기로 뜻을 모았다.주 사무소는 정하지 않고, 7월 1일 출범하는 특별시장의 권한으로 두기로 했다.전남도와 광주시는 명칭과 청사 문제가 일부 해결된 만큼 앞으로 정부와 국회를 대상으로 전략적 설득을 지속하는 등 통합의 이점을 최대한 살려 전남·광주가 원하는 성장과 발전을 이뤄내는 데 최선을 다할 방침이다.김영록 지사는 “행정통합 특별시 명칭을 전남광주특별시로 정하고 청사는 명기 순서를 동부청사, 무안청사, 광주청사로 정하면서 합의가 잘 됐다”며 “이 합의 정신을 잘 살려 통합 특별시가 발전하도록 노력하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자