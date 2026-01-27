중랑구, 공중케이블 정비 이행평가 2년 연속 최고등급 ‘상’ 달성

과학기술정보통신부 주관 평가 최고 등급

2025~2026년 정비물량 52억원 확보

이미지 확대 중랑구 상봉역 인근 ‘디자인 가로등’이 켜진 망우로 야경.

중랑구 제공

서울 중랑구는 과학기술정보통신부가 주관한 ‘2025년 공중케이블 정비 이행평가’에서 2년 연속 최고등급인 ‘상’ 등급을 달성했다고 27일 밝혔다. 이를 통해 중랑구는 총 52억원 규모의 정비 예산을 확보했다.공중케이블 정비는 도로나 건물 등에 거미줄처럼 얽히거나 늘어진 전기선과 방송·통신 케이블을 정리·철거해 도시 경관을 개선하고 주민 안전을 높이는 사업이다. 구는 지난해 면목4동, 중화1동, 묵2동 등 3개 구역을 대상으로 전신주 270개, 통신주 82개, 총 1만 2705m에 달하는 전선과 케이블을 정리했다.또한 묵2동과 상봉1동 등 2개 구역은 공용 설비를 설치해 건물로 들어가는 케이블을 깔끔하게 정리하는 공중선 인입설비 공용화 사업도 함께 진행하고 있다.구는 공중선 지중화와 연계해 도시 미관과 보행 안전을 개선하기 위한 사업도 함께 추진 중이다. 최근에는 중랑교부터 동일로 지하차도까지 망우로 1.6㎞ 구간에 디자인 가로등 49개를 설치해 야간 통행 여건을 개선하고 거리 경관을 정비했다.류경기 구청장은 “공중케이블 정비와 같은 생활 밀착형 사업을 통해 도시 환경을 체계적으로 개선해 나가겠다”며 “앞으로도 안전하고 쾌적한 거리 조성을 위해 지속적으로 정비사업을 추진할 것”이라고 말했다.유규상 기자