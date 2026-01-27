탁 트인 금천구 하늘…‘공중케이블 정비 주민설명회’

시흥 1동 주민 대상 정비 구간 제안 등

이미지 확대 금천구 시흥1동 공중케이블 정비사업 서울 금천구에서 시흥1동 주민을 대상으로 공중케이블 정비사업 설명회를 진행하고 있다.

금천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 금천구는 지난 23일 시흥1동 주민을 대상으로 ‘2026년 공중케이블 정비사업 주민설명회’를 열었다고 27일 밝혔다.이번 설명회는 공중에 난립한 통신·전력 케이블을 체계적으로 정비해 도시 미관을 개선하고, 보행자 안전을 확보하기 위해 진행됐다.시흥1동 주민센터 4층 문화관람실에서 진행된 설명회에는 주민 56명을 비롯해 동 주민센터와 금천구 건설행정과 관계자 등이 사업 전반에 대한 설명을 듣고 의견을 나눴다.주민들은 정비가 필요한 구간을 제안하고, 정비 과정에서의 생활 불편 최소화 방안과 안전 확보 대책 등에 질의하며 높은 관심을 보였다.유성훈 구청장은 “이번 설명회를 통해 주민들의 높은 관심과 호응을 확인할 수 있었다”며 “수렴된 의견을 면밀히 검토해 정비구역 선정과 사업 추진 과정에 적극 반영하고, 주민 불편을 최소화하는 방향으로 사업을 추진하겠다”고 말했다.김주연 기자