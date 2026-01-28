김성준 서울시의원, 금천구 새벽동행 자율주행 급행버스 도입 추진

새벽 첫차 30분 앞당기기 이어 ‘새벽 교통복지’ 연속 추진

집행부 보고 후 금천 맞춤 노선 설계 주문… 2월 운행 목표

이미지 확대 서울시가 추진 중인 새벽 시간대 자율주행버스 운행 사업과 관련해, 28일 집행부로부터 운영계획을 보고 받는 김성준 의원(가운데)

서울시의회 교통위원회 부위원장 김성준 의원(금천구 제1선거구)은 서울시가 추진 중인 새벽 시간대 자율주행버스 운행 사업과 관련해, 28일 집행부로부터 운영계획을 보고받고, 금천구 지역 여건을 반영한 노선 설계를 주문했다. 해당 사업은 국토교통부 협의를 거쳐 오는 2월 운행 개시를 목표로 추진되고 있다.이번 사업은 첫차 이전 시간대 대중교통 공백이 발생하는 시간에 자율주행버스를 투입해 출근 이동을 지원하는 것이 핵심이다. 특히 제조·물류·현장 근로 등 새벽 출근 수요가 존재하는 지역을 중심으로 교통 사각지대를 해소하는 데 목적이 있다.김 의원은 그동안 교통위원회 활동을 통해 버스 첫차 시간을 30분 앞당기는 방안 추진 등 새벽 출근 노동자들의 이동 여건 개선을 위한 교통대책을 지속적으로 제기해 왔다. 이번 자율주행버스 도입 역시 이러한 정책 흐름의 연장선에 있는 사업이라고 설명한다.김 의원은 보고 자리에서 “자율주행이라는 기술 자체가 목적이 되어서는 안 된다”며 “금천은 새벽에 일터로 향하는 주민이 많은 지역인 만큼, 이번 사업은 미래교통 시범이 아니라 교통 사각시간대를 메우는 생활형 교통복지 정책으로 설계돼야 한다”고 강조했다.또한 김 의원은 금천구 특성을 반영한 노선 설계 방향도 구체적으로 제시했다. 가산디지털단지 등 업무지역 중심의 형식적 경로가 아니라 실제 새벽 출근 수요가 발생하는 주거 밀집지역 중심 출발 구조가 필요하다는 의견을 전달했으며, 기존 버스 노선과 중복되는 체계가 아니라 첫차 이전 시간대 교통 공백을 보완하는 틈새 교통수단 역할로 설계돼야 한다는 점도 분명히 했다.김 의원은 “금천에서 이 사업은 기술 실험이 아니라 주민의 삶과 직결된 문제”라며, “새벽에 일터로 향하는 주민들의 발이 되는 정책으로 자리 잡을 수 있도록 노선 설계 과정부터 지속적으로 점검하고 집행부와 협의해 나가겠다”고 밝혔다.서울시는 국토교통부 협의를 거쳐 관련 절차를 마무리한 뒤 2월부터 운행을 시작할 계획이며, 이번 사업이 시행되면 금천구는 서울시 내 새벽 시간대 교통 사각지대 해소 모델이 적용되는 지역으로 자리 잡게 될 전망이다.온라인뉴스부