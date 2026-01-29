함평군, ‘함평엑스포공원 관광인프라 정비 나서

나비의 문 게이트 교체와 보행로, 친수공간 등 정비

이미지 확대 함평엑스포공원 전경.

전남 함평군이 다음 달부터 2026년 함평나비대축제에 대비해 ‘함평엑스포공원 관광인프라 정비사업’을 본격적으로 추진한다.이번 사업은 노후화된 함평엑스포공원 시설물을 정비하고 방문객에게 쾌적한 나비대축제 관람 환경을 제공하기 위해 추진됐다.주요 사업으로는 나비의 문과 황소의 문 게이트 교체와 보행로 정비, 친수공간 개선 등 함평엑스포공원의 이용 환경 전반을 개선하는 내용이 포함됐다.관람객의 안전과 편의를 고려해 오는 4월 나비대축제 개최 전까지 시급한 공사를 먼저 추진하고 나머지 공정은 축제 후 단계적으로 시행할 계획이다.오는 2월 2일부터 나비대축제 개최 전까지 진행되는 공사 기간에는 안전사고 예방을 위해 엑스포공원 나비의 문과 황소의 문 출입이 통제돼 공사 기간 방문객들은 주제영상관 입구를 통해 공원에 입장할 수 있다.함평군 관계자는 “이번 사업이 함평엑스포공원의 관광 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것”이라며 ”올해 함평나비대축제를 찾는 관광객에게 더욱 안전하고 쾌적한 관람 환경을 제공하겠다”고 말했다.함평 류지홍 기자