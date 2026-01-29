천안 ‘부챙이마을카페’를 아시나요…공동체 사랑방 개소

이미지 확대 천안 ‘부챙이마을카페’. 시 제공

이미지 확대 천안 ‘부챙이마을카페’ 개소식이 열리고 있다. 시 제공

“마을 사랑방인 카페의 운영 수익을 재투자해 주민 참여 확대 등 지역 경제 선순환을 만들겠습니다.”충남 천안시는 동남구 봉명지구 도시재생사업 핵심 거점 공간인 ‘부챙이 마을카페’를 개소하고 운영을 시작했다고 29일 밝혔다.봉명지구 도시재생사업은 2021년부터 2026년까지 197억원을 투입해 봉명동 일원(12만 4000㎡)의 정주 여건을 개선하고 공동체를 회복하는 사업이다.시는 그동안 꿈꾸는 레일웨이존, 장항선 플랫폼, 통합돌봄센터 등 생활사회간접자본(SOC) 확충에 집중해 왔다.이날 문을 연 부챙이 마을카페는 기획 단계부터 주민 의견을 반영해 조성된 생활 밀착형 공간이다.주민들로 구성된 봉명마을관리사회적협동조합이 위탁 운영을 맡아 커피와 호두과자 등을 판매한다.이곳은 마을 프로그램 운영과 주민 소통을 위한 공동체 거점으로 활용될 예정이다.협동조합은 카페 운영 수익을 마을 자원으로 재투자해 주민 참여 확대와 일자리 창출 등 지역 경제의 선순환 구조를 구축한다.시 관계자는 “봉명지구 도시재생은 주민이 주도하는 지속 가능한 운영 체계를 만드는 것이 핵심”이라며 “부챙이마을카페가 지역 공동체의 사랑방 역할을 할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자