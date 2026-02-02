김성제 의왕시장, 시정 복귀…첫 행보로 현충탑 신년 참배

이미지 확대 김성제 의왕시장이 2일 시정 복귀와 함께 현충탑을 참배하고 있다. (의왕시 제공)

지난해 12월 급성 심근경색으로 쓰러진 후 병원 치료와 함께 회복과 재활에 전념해 온 김성제 의왕시장이 2일 시정에 복귀하고, 첫 일정으로 현충탑을 참배했다.시 주요 간부 공무원 10여 명과 함께 한 이날 참배에서 김 시장은 헌화와 분향을 한 뒤 순국선열을 추모하며 묵념했다.김 시장은 “순국선열과 호국영령의 숭고한 희생을 가슴 깊이 새기며 시민과 함께 더 나은 미래를 향해 나아갈 것”이라며 “가장 살기 좋은 도시 의왕으로의 도약을 위해 2026년 시정 운영에 혼신을 다하겠다”고 다짐했다.현충탑 참배로 첫 일정을 마친 그는 ▲시민과 함께하는 ‘월례조회’ ▲3월 개교 예정 학교(의왕푸른초등학교·백운호수중학교) 현장 점검 등의 일정을 진행하며 본격적인 시정 행보에 들어갔다.안승순 기자