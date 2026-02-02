‘보편적 학습권 보장’ 오산시, ‘시민 평생교육장려금’ 연 최대 30만 원 지원

이미지 확대 오산시청사 전경

경기 오산시가 시민의 지속적인 학습 활동을 지원하고 평생교육 참여를 장려하기 위해 ‘오산시민 평생교육장려금’ 사업을 추진한다.모집은 2월 28일까지 진행되며, 인터넷으로 신청할 수 있다. 신청일 기준 주민등록상 오산시에 거주하는 만 19세 이상 성인으로 2007년 2월 28일 이전 출생자라면 누구나 가능하다.장려금은 1인당 연 최대 30만원까지 지원되며, 선발 인원은 총 650명이다. 시는 접수된 신청자를 기준으로 공정한 추첨을 통해 대상자를 정하고, 결과는 3월 5일 발표한다.장려금은 선수강 후지급 방식으로 운영된다. 대상자는 교육 인프라 기관과 프로그램을 확인한 뒤, 희망하는 교육기관에 직접 수강 등록과 결제를 진행하고 교육을 이수해야 한다. 이어 출석률 60% 이상을 충족하면 장려금을 청구할 수 있다.이권재 오산시장은 “평생학습은 개인의 성장뿐 아니라 도시 경쟁력을 높이는 중요한 기반”이라며 “시민 누구나 배움의 기회를 통해 자신의 가능성을 확장할 수 있도록 관심을 갖고 참여해 주길 바란다”고 밝혔다.안승순 기자