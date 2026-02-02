20년 숙원사업 ‘과천고가교 철거’ 공사 본격화…연말까지 마무리

이미지 확대 과천고가교 철거 현장(과천시 제공)

경기 과천시의 20년 숙원사업인 과천고가교 철거 공사가 시작됐다.과천고가교 철거는 한국토지주택공사(LH)가 추진하는 국도 47호선 우회도로 조성 사업과 연계해 진행되고 있다.신계용 과천시장 등은 지난달 30일 LH 관계자와 현장을 찾아 공정 진행 상황과 함께 안전 관리 실태를 점검했다.과천고가교는 주거지역과 인접한 구조물로, 차량 통행 과정에서 발생하는 소음과 진동으로 그동안 인근 주민들의 불편이 이어져 왔다.철거 공사는 안전을 고려해 단계적으로 진행된다. 시는 먼저 노면 포장과 일부 구조물을 제거하는 사전 공정을 마친 뒤, 고가교 상판을 철거하고 기둥과 받침 구조물을 차례로 해체할 방침이다.서울 방향 과천고가교를 우선 철거하고, 이후 해당 구간을 평면도로로 정비한 뒤 안양 방향 과천고가교 철거를 순차적으로 진행할 계획이다. 전체 철거 공사는 올해 연말까지 완료할 예정이다.안승순 기자