서울시, 보건소 대사증후군센터-서울체력9988 연계 원스톱 건강관리

이미지 확대 서울시청사 전경. 서울시 제공

서울시는 이번 달부터 보건소 대사증후군 관리 사업과 시 체력인증센터 서울체력9988을 연계한 원스톱 통합 건강관리 서비스를 시작한다고 2일 밝혔다.보건소 대사증후군 전문관리센터에서 검진 결과를 바탕으로 대사증후군을 진단해 심혈관질환 등이 중증질환으로 진행되지 않도록 예방 상담을 제공한다. 체력인증센터에서는 체력 측정 결과를 토대로 개인별 맞춤 운동과 실천 방법을 안내한다.이날부터 도봉구·송파구·용산구·은평구(불광지소)·중랑구 보건소에서 우선 시행한다. 시범 운영 성과를 바탕으로 전체 센터로 단계적으로 확대될 예정이다.대사증후군 검진부터 영양상담, 체력 측정, 맞춤형 운동 상담까지 연계 서비스 전체 소요 시간은 1시간 내외다. 참여 시민에게는 대사증후군 관리 최대 2만 5000포인트, 체력 측정 최대 2000포인트 등 손목닥터9988 포인트를 지급한다.조영창 서울시 시민건강국장은 “보건소와 체력인증센터를 연계한 통합 건강관리 모델을 지속 확대해 건강관리의 새 패러다임을 열어가겠다”고 말했다.서유미 기자