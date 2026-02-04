순천농협, 금융자산 ‘5조원’ 돌파···전남 농·축협 최초 ‘금자탑’

전국 9번째 기록

내실 경영·철저한 리스크 관리로 이뤄낸 성과

이미지 확대 순천농협이 전남 지역 농·축협 최초로 금융자산 5조원 시대를 열었다.

순천농협이 전남 지역 농·축협 최초로 금융자산 5조원 시대를 열며 지역 금융기관으로서의 독보적인 위상을 다시 한번 입증했다.순천농협은 2025년 12월 29일 기준 예수금과 대출금을 합산한 금융자산 총액이 5조원을 넘어섰다고 4일 밝혔다. 이는 전국 농·축협 중 9번째로 달성한 기록이다. 2021년 4조원 달성 이후 4년 만에 1조원을 추가 달성한 성과다.농협중앙회가 수여하는 ‘금융자산 달성탑’은 단순히 규모가 크다고 받지 못한다. 사업의 성장성뿐만 아니라 자산의 건전성까지 종합적으로 평가한다. 특히 최근 불안정한 금융 환경 속에서 이뤄낸 이번 성과는 무리한 외형 확장보다는 철저한 리스크 관리와 내실 있는 운용에 집중한 순천농협의 전략이 적중했음을 보여준다.그동안 순천농협은 예치금과 여신의 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하고, 선제적인 연체 관리 및 보수적인 대출 심사 기조를 유지해 왔다. 이러한 신중한 경영 행보는 조합원과 지역민들에게 ‘가장 믿고 맡길 수 있는 금융기관’이라는 확고한 신뢰를 심어주는 계기가 됐다.최남휴 조합장은 “금융자산 5조원 달성은 단순한 숫자의 기록이 아닌 우리 농협을 믿어주신 조합원과 고객들의 신뢰가 쌓아 올린 결실이다”라고 설명했다. 그는 “앞으로도 외형적 성장에 치중하기보다 자산의 안전한 보호를 최우선 가치로 삼아, 흔들림 없는 탄탄한 경영을 이어가겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자