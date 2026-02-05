메뉴
종로구 ‘국제서당’에서 배우는 인문학·영어

김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-02-05 20:55
입력 2026-02-05 20:55

오는 25일까지 청소년 모집

이미지 확대
종로국제서당
종로국제서당 서울 종로구 국제서당 수업이 진행되는 모습.
종로구 제공


서울 종로구가 오는 25일까지 ‘종로국제서당’에 참여할 학생을 모집한다고 5일 밝혔다.

올해로 3년째를 맞은 종로국제서당은 동서양 철학을 토대로 한 인문학 교육과 국가유산을 활용한 영어 교육을 결합한 종로구 대표 인재 양성 프로그램이다. 청소년이 스스로 생각하고 토론하는 과정을 통해 인문학적 소양과 글로벌 소통 역량을 함께 기를 수 있도록 설계됐다.

인문학 과정은 동양 고전을 현대적 관점에서 재해석하는 서당식 수업과 서양철학 도서를 기반으로 한 팀별 독서토론을 병행한다. 영어 교육 과정은 경복궁과 창덕궁 등 종로의 주요 국가유산을 영어로 학습한 뒤 해설하는 현장 체험 중심으로 운영한다.

교육은 상반기(4∼7월)와 하반기(9∼12월)로 나뉘어 종로국제서당과 종로구청사에서 진행된다. 월 6회 대면 수업으로 진행되며 비용은 전액 무료다. 이수율이 70% 이상이면 방학 기간에 문화·예술·스포츠 프로그램과 진료 체험 등 방학 캠프 참여 기회를 준다.

대상은 종로구에 거주하거나 구내 학교에 재학 중인 초등학교 5학년부터 중학교 2학년까지다. 신청은 종로구 홈페이지에서 하면 된다.

정문헌 구청장은 “앞으로도 종로의 역사·문화 자산을 기반으로 한 차별화된 교육을 통해 미래 사회를 이끌 인재 양성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
종로국제서당의 교육 특징은 무엇인가?
