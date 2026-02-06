메뉴
송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-02-06 00:58
입력 2026-02-06 00:58

최대 1억 5000만원… 금리 연 1.5%

이미지 확대
강북구 번동에 있는 강북구청 임시청사. 강북구 제공
강북구 번동에 있는 강북구청 임시청사.
강북구 제공


서울 강북구가 지역 중소기업과 소상공인 대상으로 ‘2026년 제1차 강북구 중소기업 육성기금 융자 지원’을 한다고 5일 밝혔다. 이 사업은 구가 조성한 중소기업 육성기금을 활용해 중소기업과 소상공인에게 시설자금 및 운영자금을 저금리로 지원하는 제도다.

융자 대상은 강북구에 사업장을 두고 사업자등록을 완료한 중소기업 또는 소상공인으로, 은행 여신 규정에 따른 담보 능력을 갖춰야 한다. 담배 및 귀금속 중개업, 유흥주점업, 금융업, 무점포 소매업 등은 지원 대상에서 제외된다.

부동산 담보가 있으면 최대 1억 5000만원, 신용보증인 경우에는 최대 5000만원 이내이며, 금리는 연 1.5%다. 융자금은 1년 거치 후 4년 동안 균등 분할 방식으로 상환해야 한다. 신청을 희망하면 오는 13일까지 신한은행 강북구청지점에서 담보 평가를 받은 뒤, 융자 신청서 등을 제출하면 된다. 융자신청서, 사업계획서, 사업자등록증, 납세증명서가 필요하다. 자세한 사항은 구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

구 관계자는 “지역 경제 활성화와 기업 경쟁력 강화를 위한 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.

송현주 기자
2026-02-06 21면
