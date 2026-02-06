임태희 교육감, “장동혁 국힘 대표 제기 선거 연령 ‘16세 하향’ 반대”

임태희 경기도교육감이 국민의힘 장동혁 대표가 제기한 ‘선거 연령 16세 하향’에 대해 반대 입장을 밝혔다.
임 교육감은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “충분한 사회적 논의와 준비 없이 이번 지방선거부터 고1 학생들에게 투표권을 부여하는 것은 우리 아이들을 현실 정치로 내모는 무책임한 처사”라며 이 같은 입장을 내놨다.
그는 “지금도 18세가 되어 투표권을 가진 일부 고3 학생들 사이에서 선거철만 되면 학내 갈등이 불거지고 있는 현실을 아시는지요?”라고 물은 뒤 “학교는 정치적 대립의 장이 되어서는 안 된다. 교실은 정당의 논리가 충돌하는 공간이 아니라, 서로의 생각을 경청하고 존중하며 균형 잡힌 시각을 배우는 곳이어야 한다”고 강조했다.
그러면서 “만약 학교가 진영 논리에 휘말려 학생 간, 사제 간 갈등이 일상화된다면 그 피해는 고스란히 아이들에게 돌아갈 것”이라며 “내 아이가 학교에서 정치 문제로 편을 가르고 다투는 모습을 바라는 부모는 없을 것”이라고 덧붙였다. 이어 “교육감으로서 오직 우리 아이들의 미래만을 생각하며 그 일에만 전념하겠다”라고 글을 맺었다.
한편 장동혁 국민의힘 대표는 지난 4일 국회 교섭단체 대표 연설에서 “선거 연령을 16세로 낮추는 방안을 선도적으로 추진하겠다”며 “이번 지방선거부터 선거 연령을 낮출 수 있도록 국회 정치개혁특별위원회에서 논의를 시작할 것을 제안한다”고 밝힌 바 있다.
안승순 기자
