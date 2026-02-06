임태희 교육감, “장동혁 국힘 대표 제기 선거 연령 ‘16세 하향’ 반대”

이미지 확대 임태희 경기도교육감 SNS 캡처

임태희 경기도교육감이 국민의힘 장동혁 대표가 제기한 ‘선거 연령 16세 하향’에 대해 반대 입장을 밝혔다.임 교육감은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “충분한 사회적 논의와 준비 없이 이번 지방선거부터 고1 학생들에게 투표권을 부여하는 것은 우리 아이들을 현실 정치로 내모는 무책임한 처사”라며 이 같은 입장을 내놨다.그는 “지금도 18세가 되어 투표권을 가진 일부 고3 학생들 사이에서 선거철만 되면 학내 갈등이 불거지고 있는 현실을 아시는지요?”라고 물은 뒤 “학교는 정치적 대립의 장이 되어서는 안 된다. 교실은 정당의 논리가 충돌하는 공간이 아니라, 서로의 생각을 경청하고 존중하며 균형 잡힌 시각을 배우는 곳이어야 한다”고 강조했다.그러면서 “만약 학교가 진영 논리에 휘말려 학생 간, 사제 간 갈등이 일상화된다면 그 피해는 고스란히 아이들에게 돌아갈 것”이라며 “내 아이가 학교에서 정치 문제로 편을 가르고 다투는 모습을 바라는 부모는 없을 것”이라고 덧붙였다. 이어 “교육감으로서 오직 우리 아이들의 미래만을 생각하며 그 일에만 전념하겠다”라고 글을 맺었다.한편 장동혁 국민의힘 대표는 지난 4일 국회 교섭단체 대표 연설에서 “선거 연령을 16세로 낮추는 방안을 선도적으로 추진하겠다”며 “이번 지방선거부터 선거 연령을 낮출 수 있도록 국회 정치개혁특별위원회에서 논의를 시작할 것을 제안한다”고 밝힌 바 있다.안승순 기자