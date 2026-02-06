메뉴
오세훈, 장동혁에 "절대 기준은 민심…자격 잃었다"

서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-02-06 13:57
입력 2026-02-06 13:57

"당심에 갇혀 민심을 보지 못하면 결국 패배"

오세훈 서울시장이 6일 장동혁 국민의힘 대표가 당원 투표를 거론하는 것을 놓고 “자격을 잃었다”고 비난했다.

이미지 확대
오세훈 서울시장과 국민의힘 배현진 서울시당위원장이 지난 5일 국회 의원회관에서 열린 ‘시내버스 필수공익사업 지정 토론회: 버스가 멈추면 일상도 멈춘다!’ 에 함께 입장하고 있다. 연합뉴스
오세훈 서울시장과 국민의힘 배현진 서울시당위원장이 지난 5일 국회 의원회관에서 열린 ‘시내버스 필수공익사업 지정 토론회: 버스가 멈추면 일상도 멈춘다!’ 에 함께 입장하고 있다.

연합뉴스


오 시장은 이날 페이스북에 게시한 ‘절대 기준은 민심입니다. 장 대표는 자격을 잃었습니다’라는 제목의 글에서 “이번 지방선거는 국민의힘에게 주어진 사실상의 마지막 기회”라며 “제1야당의 운명뿐만 아니라 국민과 나라를 지킬 수 있느냐가 달렸다”고 했다.

이어 “우리 당이 걸어가야 할 길의 절대 기준은 민심이어야 한다”며 “국민은 변화를 요구하는데, 고집스럽게 수구의 길을 가면 국민의 지지를 받을 수 있겠나”고 반문했다.

그러면서 “장 대표가 원하는 당원 투표 결과가 나온다 한들, 그것이 민심을 거스른다면 무슨 의미가 있나”며 “당심에 갇혀 민심을 보지 못하면 결국 패배한다. 장 대표는 스스로 자격을 잃었다”고 했다.

장 대표는 한동훈 전 대표의 제명 결정이 논란이 되자 “요구가 있다면 곧바로 전 당원 투표를 실시하겠다”며 재신임 카드를 꺼내 들었다.


장 대표는 전날 “내일(6일)까지 누구라도 사퇴, 재시임을 요구한다면 이에 응하고 전 당원 투표를 통해 당원들의 뜻을 묻겠다”라며 “그런 요구를 할 의원이나 광역단체장이 있다면 본인도 상응하는 정치적 책임을 져야 할 것”이라고 한 바 있다.

서유미 기자
