오세훈, 장동혁에 “절대 기준은 민심…자격 잃었다”

오세훈 서울시장이 6일 장동혁 국민의힘 대표가 당원 투표를 거론하는 것을 놓고 “자격을 잃었다”고 비난했다.오 시장은 이날 페이스북에 게시한 ‘절대 기준은 민심입니다. 장 대표는 자격을 잃었습니다’라는 제목의 글에서 “이번 지방선거는 국민의힘에게 주어진 사실상의 마지막 기회”라며 “제1야당의 운명뿐만 아니라 국민과 나라를 지킬 수 있느냐가 달렸다”고 했다.이어 “우리 당이 걸어가야 할 길의 절대 기준은 민심이어야 한다”며 “국민은 변화를 요구하는데, 고집스럽게 수구의 길을 가면 국민의 지지를 받을 수 있겠나”고 반문했다.그러면서 “장 대표가 원하는 당원 투표 결과가 나온다 한들, 그것이 민심을 거스른다면 무슨 의미가 있나”며 “당심에 갇혀 민심을 보지 못하면 결국 패배한다. 장 대표는 스스로 자격을 잃었다”고 했다.장 대표는 한동훈 전 대표의 제명 결정이 논란이 되자 “요구가 있다면 곧바로 전 당원 투표를 실시하겠다”며 재신임 카드를 꺼내 들었다.장 대표는 전날 “내일(6일)까지 누구라도 사퇴, 재시임을 요구한다면 이에 응하고 전 당원 투표를 통해 당원들의 뜻을 묻겠다”라며 “그런 요구를 할 의원이나 광역단체장이 있다면 본인도 상응하는 정치적 책임을 져야 할 것”이라고 한 바 있다.서유미 기자