남경순 경기도의원, 경기신보 경영컨설팅, 단순 ‘만족도’ 넘어 실질적 ‘매출 증대’ 성과 보여야

이미지 확대 남경순 의원이 6일 열린 경기신용보증재단 2026년도 업무보고에서 대상 기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 남경순 의원(국민의힘, 수원1)이 6일 열린 경기신용보증재단(이하 경기신보) 2026년도 업무보고에서 소상공인 경영컨설팅 사업의 성과 지표가 도민들의 기대에 미치지 못한다고 날카롭게 지적했다.남경순 의원은 이날 재단이 제출한 ‘2026년도 주요 업무보고 자료’를 분석한 뒤, 컨설팅 사업의 성과를 단순한 ‘만족도 조사’ 수치로만 평가하려는 재단의 안일한 태도를 질타했다. 남 의원은 “도민의 혈세가 투입되는 사업이라면 단순한 서비스 만족도가 아니라, 컨설팅 이후 소상공인의 실질적인 경영 지표가 얼마나 개선되었는지를 증명해야 한다”고 강조했다.이에 대해 경기신보 이사장은 질의 답변을 통해 “의원님의 지적에 따라 매년 컨설팅 만족도 조사를 실시하며 사업을 점검하고 있다”고 설명했다. 이어 “최근 수요조사를 통해 ‘절세’ 관련 프로그램에 대한 소상공인들의 니즈가 매우 높은 것을 확인했다”며 관련 지원을 강화하겠다는 의사를 밝혔다.남 의원은 이사장의 답변에 대해 “현장의 목소리를 반영한 ‘절세’와 같은 실무적인 프로그램을 적극 도입해줄 것”을 강력히 요청했다. 특히 소상공인의 생존율 제고를 위해 컨설팅을 받은 업체의 매출 증가율이나 비용 절감액 등 정량화된 성과를 체계적으로 관리하고 보고할 것을 주문했다.이어 남 의원은 “경기신보의 컨설팅은 소상공인들에게 단순한 조언을 넘어 경제적 위기를 극복하게 하는 실질적인 ‘백신’이 되어야 한다”며 “2026년도 사업 계획에 담긴 컨설팅 프로그램들이 형식적인 운영에 그치지 않고 도민들의 지갑을 채워줄 수 있는 실질적인 성과로 이어지는지 끝까지 감시하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀