이재준 수원시장 “공정하고 투명한 공직문화 만들겠다”

이미지 확대 이재준 수원시장(앞줄 가운데)과 간부 공직자들이 청렴행정 실천 서약서에 서명한 후 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)

이재준 수원특례시장을 비롯한 수원시 모든 공직자가 “깨끗하고 투명한 청렴도시 수원을 구현하겠다”고 다짐했다.이 시장과 김현수 제1부시장, 각 실·국장 등 간부 공직자는 9일 시장 집무실에서 ‘청렴행정 실천’을 서약했다. 나머지 공직자들은 각 부서에서 자율적으로 청렴 실천을 서약했다.서약 내용은 직무 수행 시 법과 원칙 준수 및 부패 예방을 통한 청렴 공직문화 조성, 금품·향응·편의 제공 수수 및 요구 금지, 부당한 간섭·지시 및 연고 관계에 의한 조직문화 배척, 공익 우선 및 친절·공정 의무 준수를 통한 신뢰받는 행정 서비스 제공, 청탁금지법·공무원 행동강령·이해충돌방지법 등 관련 법령 준수 등이다.이 시장은 “간부 공직자들의 청렴 실천은 조직 전체의 청렴 수준을 높이는 출발점”이라며 “간부 공직자가 솔선수범해 조직 전반에 청렴 문화를 확산하고, 일상에서 청렴을 실천하는 조직문화를 정착시키는 데 앞장서자”고 당부했다.이어 “공정하고 투명한 공직문화를 정착하기 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.안승순 기자