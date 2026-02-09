화성시, 2026년 청년활동포인트제 시행…연간 15만 포인트 지급

이미지 확대

화성특례시(시장 정명근)는 청년의 시정 참여와 지역사회 활동을 지원하기 위해 오는 3월 2일부터 ‘2026년 청년활동포인트제’를 본격 시행한다고 9일 밝혔다.청년활동포인트제는 시정 홍보 및 지역사회 참여 활동을 청년 활동으로 지정해 참여 사실을 증빙하면 포인트를 지급하는 제도다. 시는 지난해 청년들의 의견을 반영해 포인트 지급 규모를 연간 최대 15만 포인트로 확대했다.참여 대상은 19~39세 청년으로 화성시 축제·행사 참여, 관광지 탐방, 시정 홍보 활동 등에 참여한 뒤 증빙자료를 제출하면 포인트를 받을 수 있다. 지급된 포인트는 화성시 지역화폐로 전환하거나 기부할 수 있다.활동 기간은 연 2회로 상반기는 2026년 3월 2일부터 7월 10일까지, 하반기는 2026년 9월 1일부터 11월 30일까지 운영된다. 참여 신청은 경기도 일자리재단 통합접수시스템 ‘잡아바어플라이’(apply.jobaba.net)를 통해 가능하며 활동 증빙자료와 포인트 활용 신청서를 제출하면 된다.이병희 화성시 청년청소년과장은 “청년활동포인트제는 청년을 단순한 정책 수혜자가 아닌 정책의 주체로 바라보는 제도”라며 “청년들이 지역사회와 연결되고 삶을 주도적으로 설계할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.안승순 기자