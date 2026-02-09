이홍근 경기도의원 “경기도교통공사 똑타 플랫폼…수수료 적정성 자체구축 연속성 명확히 해야”

이미지 확대 이홍근 의원이 9일 열린 제388회 임시회 경기교통공사 업무보고에서 모빌리티 플랫폼 ‘똑타’ 플랫폼 사용료 적정성과 자체 구축 여부를 명확히 할 것을 주문하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 건설교통위원회 이홍근 의원(더불어민주당, 화성1)은 2026년 2월 9일 열린 제388회 임시회 경기교통공사 업무보고에서 경기도형 통합 모빌리티 플랫폼 ‘똑타’ 운영과 관련해 플랫폼 사용료의 적정성과 자체 플랫폼 구축 계획의 연속성 문제를 집중적으로 질의했다.이 의원은 현재 경기교통공사가 현대차 ‘셔클’ 플랫폼을 활용해 대당 월 4만3천 원의 사용료를 지급하고 있으며, 이는 전년도 4만8천 원 대비 5천 원 인하된 성과라고 평가하면서도, 전체 플랫폼 예산 약 61억 원 중 상당 부분이 외부 사업자에게 지급되는 구조에 대해 면밀한 검증이 필요하다고 지적했다. 특히 플랫폼 사용료에 인건비·판관비 등이 포함된 복합 구조인 만큼, 세부 산정 근거와 비용 구조를 투명하게 공개해야 한다고 요구했다.또한 이홍근 의원은 2025년 행정사무감사 당시 경기교통공사가 자체 플랫폼 구축을 추진하겠다고 밝힌 이후, 사장 교체로 인해 정책 방향의 연속성이 불분명해진 점을 우려했다. 2027년 4월까지로 예정된 현대차와의 계약 기간을 고려할 때, 외주 플랫폼 의존을 지속할 것인지, 공공 주도의 독자 플랫폼을 구축할 것인지에 대한 전략적 판단을 조속히 내려야 한다고 강조했다.아울러 이 의원은 집행부가 플랫폼 사용료를 3만 원대까지 낮출 필요성을 언급한 점과 관련해, 적정 단가 산정을 위한 객관적 기준과 시장 검증이 선행돼야 한다고 밝혔다. 이어 “경기도가 플랫폼의 핵심 수요처인 만큼 협상력을 충분히 확보하고 있는지, 개발·유지관리 비용에 대한 실질적 검증이 이뤄졌는지 자료를 통해 명확히 설명해야 한다”고 말했다.마지막으로 이홍근 의원은 “플랫폼 정책은 단순한 비용 문제가 아니라 데이터 주권과 공공 모빌리티 체계의 미래와 직결된 사안”이라며, “경기교통공사는 단기적 예산 절감에 그치지 말고 장기적인 기술 축적과 공공성 확보를 중심으로 종합적인 플랫폼 전략을 마련해야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀