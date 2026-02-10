박영서 경북도의원, 설 명절 맞아 따뜻한 이웃사랑 실천

명절 앞두고 복지관 찾아 위문품 전달

이미지 확대 지난 9일 문경시 종합사회복지관을 방문한 박영서 의원. 경북도의회 제공

경북도의회 박영서 도의원은 지난 9일 설 명절을 맞아 문경시 종합사회복지관을 찾아 경북도의회에서 마련한 위문품을 전달하고 복지 현장에서 헌신하고 있는 관계자들을 격려했다.문경시 종합사회복지관은 지역 내 취약계층을 대상으로 사례관리, 지역사회 조직화 사업 등 다양한 복지 프로그램을 운영하며 지역 복지의 중심적인 역할을 수행하고 있는 기관이다.이날 박 의원은 복지관 관계자들과 만나 운영현황을 살피고, 복지 수요증가에 따른 인력 및 예산 문제 등 현장에서 겪고 있는 애로사항과 건의사항을 청취하는 시간을 가졌다.박 의원은 “설 명절을 앞두고 지역의 소외된 이웃들을 위해 헌신하고 계신 복지관 관계자 여러분께 깊은 감사를 드린다”라며 “앞으로도 복지 현장의 의견을 경청하고, 실질적인 도움이 될 수 있는 정책 마련에 최선을 다하겠다”고 전했다.온라인뉴스부