정한석 경북도의원, 설맞이 사회복지시설 방문

칠곡 분도노인마을 찾아 나눔문화 확산에 앞장서

이미지 확대 지난 10일 ‘(재)성 베네딕도회 왜관수도원 분도노인마을’을 방문한 정한석 의원. 경북도의회 제공

지난 10일 경북도의회는 민족의 명절인 설을 맞아 칠곡군 왜관읍에 있는 사회복지시설인 ‘(재)성 베네딕도회 왜관수도원 분도노인마을’을 방문해 이웃사랑의 정을 나눴다.이날 정한석 의원(칠곡, 교육위원회)과 의회사무처 직원들은 경북도의회에서 준비한 위문품을 전달하며 어르신들을 위로하고, 현장에서 헌신하는 시설 종사자들의 애로사항을 청취하는 온정의 시간을 가졌다.정 의원은 “앞으로도 경북도의회는 소외되는 이웃이 없는 따뜻한 지역사회를 만들기 위해 현장의 목소리에 귀 기울이고, 실질적인 복지정책 마련과 나눔문화 확산에 최선을 다하겠다”고 말했다.온라인뉴스부