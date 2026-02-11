정원오, 삼표 성과 논란에 “임기 초부터 주민과 함께 추진”

이미지 확대 정원오 성동구청장이 11일 서울 서초구 서울지방변호사회관에서 열린 한국사내변호사회 경영도서읽기동호회 주관 간담회에서 인사를 하고 있다.

연합뉴스

최근 서울시장 출마 의사를 밝힌 더불어민주당 정원오 성동구청장은 성수동 삼표레미콘 공장 부지 개발과 관련해 “임기 초부터 일관되게 추진해 온 핵심 과업”이라고 강조했다.정 구청장은 11일 서초구 서울지방변호사회관에서 열린 저서 ‘성수동’ 간담회에서 “취임 초기부터 삼표 공장 철거를 위해 주민, 삼표 측, 서울시와 지속적으로 협의해왔다”고 설명했다.이어 “주민 요구를 실현하기 위해 노력하던 과정에서 폐수 무단 방류 사건이 시민 감시단에 적발됐다”며 “이를 계기로 서울시가 본격적으로 움직이기 시작했고, 이듬해 구 신년 인사회에서 박원순 전 서울시장이 800여 명의 구민 앞에서 이전을 약속했다”고 말했다.그러면서 “공식화 이후 서울시·성동구·삼표가 함께 부지 이전 협상을 진행해 협약까지 체결했다”며 “전 시장 유고 이후에도 환경영향평가 등 행정 절차를 거쳤고, 오세훈 서울시장이 취임한 뒤 1년도 채 되지 않아 공장 철거식이 열렸다”고 밝혔다.앞서 오세훈 서울시장은 지난 10일 시청에서 열린 출입기자단 신년 간담회에서 성수동 삼표레미콘 공장 부지 개발이 박 전 시장과 정 구청장으로 인해 “10년가량 지연됐다”고 주장했다. 그는 “당초 계획대로 공공기금을 투자할 수 있었다면 훨씬 빠르게 추진될 수 있었을 것”이라고 덧붙였다.유규상 기자