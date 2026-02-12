김동연, “李 정부 정책 비웃는 부동산 시장교란세력 ‘일벌배계’” 특별지시

이미지 확대 김동연 경기지사가 지난달 30일 도청 브리핑 룸에서 기자회견을 열고 경기도 주택ㄷ공급 확대 및 신속 추진방안을 설명하고 있다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 “경기도는 이재명 정부의 부동산 정책 기조를 적극 지지하며 조직적인 담합으로 시장을 교란하는 세력에 대해 지위 고하를 막론하고 엄중하고 대대적으로 대응하겠다”고 밝혔다.김 지사는 12일 강민석 대변인 브리핑을 통해 “공정한 부동산 거래 질서는 경기도가 반드시 지켜야 할 원칙”이라며 “집값 담합과 전세사기 등 서민의 삶을 위협하는 행위는 ‘경기도에서는 절대 통하지 않는다’는 것을 보여주도록 끝까지 추적해 일벌백계(一罰百戒)하라”고 도의 ‘부동산 불법행위 수사 T/F’에 특별지시했다.이어 “다가오는 봄 이사철을 맞아 전세사기 등 주거 불안을 야기하는 범죄에 대해서도 수사 역량을 총동원해 도민의 주거 안정을 지켜내겠다”고 강조했다.그는 이날 오후 ‘부동산 불법행위 수사 T/F’ 회의도 직접 주재할 예정이다.앞서 도는 부동산 투기에 대해선 강력한 대응이 필요하다는 김 지사의 의지에 따라 지난해 12월 29일 비공개로 ‘부동산 불법행위 수사 T/F’를 발족해 가동해왔다.T/F는 도 토지정보과장을 ‘수사총괄’로 해서 4개 팀(총괄지원팀, 부동산수사1팀, 부동산수사2팀, 부동산수사3팀) 16명으로 구성됐다.경기 T/F의 부동산 수사 방향은 부당한 재산상 이득을 목적으로 부동산 거래·해제를 거짓으로 신고하는 행위, 온라인 카페·단톡방 등을 활용한 아파트 가격 담합 행위, 업·다운 계약, 토지거래허가 회피, 분양권 전매 등 부동산 시세 교란 행위 등 크게 세 가지다.최근 이재명 대통령은 “망국적 부동산 투기는 ‘무슨 수를 써서라도’ 반드시 잡겠다”고 선언한 바 있다.안승순 기자