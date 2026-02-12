윤종영 경기도의원, 한국마사회 이전 논의…경기도 말산업 차질 막을 도 차원 대응 필요

이미지 확대 윤종영 의원이 11일 열린 제388회 임시회 축산동물복지국 업무보고에서 한국마사회 및 과천 경마장 이전 논의와 관련해 경기도 말산업 생태계 보호를 위한 도 차원의 선제적 대응을 강력히 주문하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 농정해양위원회 윤종영 의원(국민의힘, 연천)은 지난 11일 경기도의회 농정해양위원회 회의실에서 열린 2026년도 경기도 축산동물복지국 업무보고에서 정부 주택공급 정책과 맞물려 논의되는 한국마사회 및 과천 경마장 이전 문제와 관련해 “타 시·도 유치 움직임이 이미 시작된 만큼 경기도 말산업과 관련 사업의 차질을 막기 위한 도 차원의 명확한 입장과 선제적 대비가 필요하다”고 강조했다.윤 의원은 질의에서 “최근 기사들을 보면 제주, 경북 영천, 전라도권 등에서 경마공원·마사회 유치 논의가 벌써 움직이고 있다”며 “과천시와 시민, 마사회 노조는 이전에 반대하고 있어 갈등이 큰데 이대로 가면 특별한 변수가 없으면 이전 논의가 현실화될 수 있다”고 우려를 표했다.이어 “축산동물복지국은 한국마사회와 업무협약 및 협업 관계가 있는 만큼 단순히 ‘도시주택 이슈’로만 볼 것이 아니라 말산업·관련 생태계 관점에서 도의 전략적 입장과 대응 방향을 함께 정리할 필요가 있다”고 지적했다. 특히 “경기도 밖으로 이전이 확정될 경우 경기도의 말산업과 마사회 연계 사업에 상당한 차질이 예상되는 만큼 대비책을 사전에 준비해야 한다”고 덧붙였다.이에 대해 이강영 경기도 축산동물복지국장은 “마사회 부지 규모가 방대한 만큼 ‘어디로 이전하느냐’가 핵심인데 경기도 내 이전으로 내부 정리가 된 것으로 알고 있다”며 “농림축산식품부 장관 인터뷰에서도 경기도 내 이전 추진 언급이 있었던 것으로 봤다”고 설명했다. 또한 “과천 경마 물량이 워낙 커서 다른 도에서 감당하기 어렵고 타 도로 갈 경우 경마 수입이 감소해 마사회가 수긍하기 어려울 것”이라고 덧붙였다.윤 의원은 이에 대해 “이전 부지 결정이 중앙정부 및 국회 차원에서 이뤄질 가능성이 높고 도내에서도 시·군의 입장 표명 자체가 민감할 수 있다”며 “그렇다고 해서 도가 손 놓고 있을 수는 없다. 축산동물복지국이 협약·협업 부서로서 타 시·도 이전 시 발생 가능한 협업 차질과 산업 영향을 점검하고 관련 부서와의 긴밀한 공유·대응 체계를 마련해야 한다”고 촉구했다.끝으로 그는 “앞으로 예상되는 문제가 충분히 있을 수 있으니 관련 동향을 면밀히 체크하고 선제적으로 내다보며 대응해 달라”고 당부했다.한편 이번 이전 논의는 국토교통부가 2026년 1월 말 발표한 ‘도심 주택공급 확대 방안’에 따라 과천 경마장 부지와 인근 부지를 통합 개발해 약 9800가구 규모의 주택을 공급하겠다는 계획에서 비롯됐다. 정부는 2026년 상반기 중 구체적인 이전 로드맵을 수립한다는 방침을 밝힌 상태다.온라인뉴스팀