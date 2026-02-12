“장바구니 부담 낮춘다”…금천구, 설 물가안정 대책

설 성수품 물가동향 조사 및 현장점검 진행

이미지 확대 금천구청 전경 금천구청 전경

서울 금천구는 설 명절을 맞아 물가 안정 대책을 추진한다고 12일 밝혔다.우선 금천구는 오는 21일까지 설 대비 물가 대책 상황실을 운영한다. 바가지요금 등 부당 요금 신고를 접수하고 불공정 상거래 행위를 집중 단속한다. 평일 오후 6시 이후와 휴일, 설 연휴 기간에는 종합상황실을 통해 신고를 접수하고, 현장 점검과 시정 조치를 할 예정이다.또한 지난 2일부터 설 성수품의 가격 동향을 파악하기 위해 현장 조사를 실시 중이다. 오는 13일까지 진행되는 현장조사 품목은 농산물(무, 배추, 사과, 배), 축산물(쇠고기, 돼지고기, 계란, 닭고기), 수산물(명태, 고등어, 갈치, 조기, 오징어, 마른멸치), 임산물(밤, 대추) 등 성수품 16가지다. 금천구는 가격 급변동 여부를 지속적으로 점검하고, 조사 결과를 금천구청 홈페이지에 공개한다.아울러 전통시장, 대형마트, 농수축산물 판매업소나 개인 서비스 업소를 대상으로 현장점검도 실시한다. 전통시장과 대형마트는 가격·원산지 표시 여부를, 농수축산물 판매업소와 개인 서비스 업소는 부정 유통이나 부당 요금 인상 여부를 중점 점검할 방침이다.유성훈 구청장은 “설 명절을 앞두고 주요 품목의 가격 동향을 면밀히 관리하고 부당 거래 행위를 집중 점검하겠다”며 “주민들이 체감하는 물가 부담을 덜 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자