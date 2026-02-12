부천 중동역 선로서 20대 추정 남성 전동차에 치여 사망

이미지 확대

경인국철(서울지하철 1호선) 중동역 선로에서 20대로 추정되는 남성이 전동차에 치여 숨졌다.12일 한국철도공사 등에 따르면 이날 오후 8시 57분쯤 경기 부천시 경인국철 중동역 선로에서 A씨가 전동차에 치였다.이 사고로 A씨가 현장에서 숨졌으며, 승객 560여 명이 탑승한 동인천행 급행열차의 운행이 중단됐다. 경찰과 소방 당국은 구체적인 사고 경위를 조사할 방침이다.코레일 관계자는 “승객들은 하차 후 다른 열차로 환승하도록 조치했다”며 “승객 부상이나 시설물 피해는 없다”고 밝혔다.강남주 기자