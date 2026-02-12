메뉴
부천 중동역 선로서 20대 추정 남성 전동차에 치여 사망

강남주 기자
수정 2026-02-12 22:02
입력 2026-02-12 22:02
경인국철(서울지하철 1호선) 중동역 선로에서 20대로 추정되는 남성이 전동차에 치여 숨졌다.

12일 한국철도공사 등에 따르면 이날 오후 8시 57분쯤 경기 부천시 경인국철 중동역 선로에서 A씨가 전동차에 치였다.

이 사고로 A씨가 현장에서 숨졌으며, 승객 560여 명이 탑승한 동인천행 급행열차의 운행이 중단됐다. 경찰과 소방 당국은 구체적인 사고 경위를 조사할 방침이다.

코레일 관계자는 “승객들은 하차 후 다른 열차로 환승하도록 조치했다”며 “승객 부상이나 시설물 피해는 없다”고 밝혔다.

이미지 확대


강남주 기자
