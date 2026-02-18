340억 수당 지급 ‘감동’…경기도 소방관들, 김동연 지사에 ‘감사패’와 ‘손편지’ 화답

이미지 확대 경기도 소방관들이 김동연 지사에게 보낸 손편지(경기도 제공)

이미지 확대 경기도 소방관들이 김동연 지사에게 보낸 손편지 봉투(경기도 제공)

김동연 경기도지사가 설 연휴가 시작된 지난 14일 수원남부소방서를 찾았을 때 소방노조(미래소방연합노동조합)로부터 감사패와 함께 깜짝 선물로 손편지를 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.경기도 대변인실은 정용우 미래소방노조위원장이 “소방관들의 감사패는 임금(미지급 초과근무수당) 때문만이 아니다”라며 감사 이유가 담긴 편지 내용 공개에 공감한다는 뜻을 전해왔다고 18일 밝혔다.다음은 수원남부소방서와 경기도 소방가족 일동 명의의 손편지 내용이다.대변인실은 편지봉투에 우표가 붙어 있어 소방관들의 편지가 김 지사의 수원남부소방서 방문에 맞춰 급하게 작성된 의전용은 아닌 것으로 보인다고 설명했다.이어 김 지사의 이번 결정이 단순히 소방관들이 기뻐하는 일로 끝난 것이 아니라, 도정에 대한 더 깊은 신뢰가 공직사회 내부에 축적되고 있고, 소방관들도 더욱 도민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신할 각오를 다지고 있음을 알리는 차원에서 편지 내용을 공개한다고 덧붙였다.안승순 기자