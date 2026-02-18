340억 수당 지급 ‘감동’…경기도 소방관들, 김동연 지사에 ‘감사패’와 ‘손편지’ 화답

김동연 경기도지사가 설 연휴가 시작된 지난 14일 수원남부소방서를 찾았을 때 소방노조(미래소방연합노동조합)로부터 감사패와 함께 깜짝 선물로 손편지를 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.
경기도 대변인실은 정용우 미래소방노조위원장이 “소방관들의 감사패는 임금(미지급 초과근무수당) 때문만이 아니다”라며 감사 이유가 담긴 편지 내용 공개에 공감한다는 뜻을 전해왔다고 18일 밝혔다.
다음은 수원남부소방서와 경기도 소방가족 일동 명의의 손편지 내용이다.
지사님께서 이루고자 하시는 일들이 도민의 삶을 바꾸는 변화를 넘어 하늘도 감동할 만큼 올곧은 의미 있는 결실로 이어지기를 바라며, 그 길이 흔들림 없이 이어지기를 진심으로 기도합니다.
16년에 걸친 소방공무원의 숙원이었던, 소송인단에 참여하지 않은 소방관까지 341억원이라는 예산으로 (미지급 초과근무수당) 지급 결정을 하셨습니다. 이는 소방관들의 헌신 때문이고, 경기도민들이 가장 신뢰하는 공직자 중에 대표적인 직종이 소방관이라는 말씀에, 그 결단에, 많은 소방가족들이 감동을 받았으며 눈시울이 붉어졌습니다. 다시 한번 감사드리고 존경합니다.
누군가에게는 숫자로 남는 시간일지 모르지만 저희에게는 불길 속에서의 한 걸음이었고, 차가운 새벽 공기 속에서 구조를 기다리던 숨이었으며, 시민의 생명을 지키기 위해 밤을 지새운 기록이었습니다.
그 시간을 기억해 주셨다는 것, 그 땀을 행정의 언어로 인정해 주셨다는 사실은 저희에게 큰 위로이자 깊은 존중이었습니다.
소방은 늘 조용히 자리를 지키는 조직이지만 그 뒤에는 가족들의 희생과 기다림이 있습니다. 지사님의 결단은 단지 수당 지급을 넘어 그 가족들까지 함께 안아주신 따뜻한 행정이었습니다.
지사님께서는 언제나 현장을 먼저 보셨습니다. 국가 경제를 책임졌던 자리에서도, 경기도를 이끄는 지금의 자리에서도 도민의 삶을 중심에 두고 결단해오셨습니다.
재정건전성을 지키면서도 약자를 먼저 살피는 행정, 위기 속에서도 책임을 피하지 않는 리더십, 공정과 상식을 기반으로 한 정책 추진은 저희에게 깊은 신뢰와 감동으로 남아 있습니다. 이번 결정 역시 그 연장선상에 있다고 느꼈습니다.
소방의 시간은 결코 가볍지 않다는 것, 그 희생을 결코 당연하게 여기지 않는다는 것을 지사님께서 몸소 보여줬습니다.
지사님께서 이루고자 하는 뜻을 끝까지 펼치시기를, 그 뜻이 경기도의 미래가 되고, 하늘에서도 고개를 끄덕일 만큼 정의롭고 당당한 길로 완성되기를 간절히 바랍니다.
저희는 현장에서 묵묵히 도민의 생명을 지키겠습니다. 지사님께서 보여주신 책임과 정의의 행정에 부끄럽지 않도록 더 낮은 자리에서, 더 성실하게 일하겠습니다.
수원남부소방서와 경기도 소방가족 일동 드림
대변인실은 편지봉투에 우표가 붙어 있어 소방관들의 편지가 김 지사의 수원남부소방서 방문에 맞춰 급하게 작성된 의전용은 아닌 것으로 보인다고 설명했다.
이어 김 지사의 이번 결정이 단순히 소방관들이 기뻐하는 일로 끝난 것이 아니라, 도정에 대한 더 깊은 신뢰가 공직사회 내부에 축적되고 있고, 소방관들도 더욱 도민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신할 각오를 다지고 있음을 알리는 차원에서 편지 내용을 공개한다고 덧붙였다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
소방관들이 김동연 경기도지사에게 감사하는 주요 이유는?