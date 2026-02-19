‘과천과천 공공주택지구 기업유치 설명회’ 26일 개최

이미지 확대 과천과천 공공주택지구 조감도

경기 과천시와 과천도시공사는 26일 오후 과천시민회관 소극장에서 ‘과천과천 공공주택지구 기업유치 설명회’를 개최한다고 밝혔다.과천과천 공공주택지구는 약 168만㎡ 규모로 조성 중인 주거·자족 복합지구이며, 서울 접근성과 정주 여건을 기반으로 ‘기업과 사람이 함께 성장하는 자족형 도시 조성’을 목표로 추진되고 있다.설명회에서는 ▲과천시 미래 발전 방향 ▲과천과천 공공주택지구 개발 추진 현황 ▲자족시설용지 공급 계획 및 입지 여건 ▲막계동 특별계획구역 사업계획 등을 중점적으로 소개한다. 해당 사업 추진을 위한 ‘과천시·아주대학교병원·과천도시공사 간 업무협약’ 체결도 함께 진행된다.앞서 시는 2023년 12월 한국토지주택공사(LH)와 ‘과천과천 공공주택지구 미래성장동력 확보를 위한 기본협약’을 체결하고 도시기반시설용지를 지자체장 추천 방식으로 공급하기로 합의한 바 있다.이후 2025년 12월 협약의 추진 방향과 유효성을 확인하며, 지역 발전 방향에 부합하는 기업을 유치할 수 있는 제도적 기반을 마련했다.안승순 기자