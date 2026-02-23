경기도의회 독도사랑·국토사랑회 “다케시마의 날 행사 강행… 허위 영유권 주장 철회하라”

이미지 확대 경기도의회 독도사랑·국토사랑회 회원들이 23일 경기도의회 평화의 소녀상 앞에서 일본 정부의 ‘다케시마의 날’ 행사 강행을 규탄하고 독도 영유권 주장 철회를 촉구하는 성명서를 발표했다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 경기도의회 독도사랑·국토사랑회 회장인 김용성 의원은 일본의 행태를 ‘대한민국 주권에 대한 명백한 도발’로 규정하고 허위 영유권 주장을 맹비난하며 ‘다케시마의 날 폐지’를 촉구하는 피켓을 들어 보이고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본 정부가 지난 22일 시마네현에서 ‘다케시마의 날’ 행사를 개최한 가운데 경기도의회 독도사랑ㆍ국토사랑회(회장 김용성 의원)는 이를 맹비난하고 행사 폐지를 촉구했다.경기도의회 독도사랑ㆍ국토사랑회는 23일 발표한 성명서를 통해 “일본 정부의 ‘다케시마의 날’ 행사는 역사 왜곡을 넘어 대한민국 주권에 대한 반복적인 도전”이라며 “근거 없는 영유권 주장을 국가 행사로 고착화하려는 시도는 국제법 질서를 부정하는 명백한 외교적 도발”이라고 밝혔다.이어 “독도를 국제 분쟁 지역으로 만들려는 일본 정부에 깊은 분노를 표하며, 절대 묵과하지 않을 것”이라고 경고했다.특히 이번 사태의 배경에는 다카이치 사나에 총리의 극우적 역사 인식이 자리하고 있다는 점을 지적했다. 다카이치 총리는 자민당 총재 선거 당시 ‘다케시마의 날’ 행사와 관련해 “한국 눈치를 볼 필요 없다”, “각료가 당당히 참석해야 한다”고 발언한 바 있으며, 총리 취임 이후에도 관련 행사에 정부 인사를 참석시키는 행보를 이어가고 있다. 이에 대해 외교적 신뢰를 스스로 훼손하는 행위라는 비판이 계속되고 있다.경기도의회 독도사랑ㆍ국토사랑회는 ▲‘다케시마의 날’ 행사 전면 폐지 ▲독도 분쟁화 시도 중단 ▲허위에 기반한 영유권 주장 즉각 철회 등을 강력히 요구했다.김용성 의원은 “독도는 대한민국의 고유 영토이며, 결코 논란의 대상이 될 수 없다”며 “독도에 대한 허위 주장으로 갈등을 조장하는 행태는 결코 용납할 수 없다”고 강조했다.그러면서 “경기도의회 차원에서도 독도의 역사적 진실을 국내외에 적극 알리고, 왜곡된 주장에 단호히 대응해 나가겠다”고 전했다.다음은 성명서 전문이다.------------------------------------------------------------성 명 서일본 정부의 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사는 역사 왜곡을 넘어 대한민국 주권에 대한 의도적이고 반복적인 도전으로 결코 용납될 수 없다.근거 없는 영유권 주장을 국가 차원의 행사로 고착화하려는 시도는 국제법 질서를 부정하는 행위이자 명백한 외교적 도발이며, 우리 국민의 자존과 주권을 침해하는 행태로 강력히 규탄받아 마땅하다.독도는 역사적·지리적·국제법적으로 분명한 대한민국 영토다.그럼에도 이를 국제 분쟁 지역으로 몰아가려는 일본 정부의 집요한 영토 집착과 반복되는 왜곡 주장에 깊은 분노를 표하며, 이러한 작태를 절대 묵과하지 않을 것임을 엄중히 경고한다.이번 사태의 배경에는 다카이치 사나에 총리의 극우적 역사 인식이 자리하고 있다. 다카이치 총리는 자민당 총재 선거 당시 ‘다케시마의 날’ 행사와 관련해 “한국 눈치를 볼 필요 없다”, “각료가 당당히 참석해야 한다”고 발언한 바 있다.그러나, 총리 취임 이후 한일 관계 개선과 신뢰를 강조하면서도 ‘배려’를 운운한 채 ‘다케시마의 날’ 행사에 정무관(차관급) 인사를 참석시키는 모순된 행보를 이어갔다. 말과 행동이 정면으로 배치되는 상황에서 신뢰를 논하는 것은 외교적 기만에 불과하다. 아베 신조 전 총리의 역사 수정주의 노선을 계승하겠다는 선언 역시 결국 현실이 되고 말았다.일본 정부 관계자들 역시 ‘다케시마는 일본 고유 영토’라는 주장을 반복하며 한국의 정당한 영토 관할을 부정하고 있다. 이러한 일방적 주장과 반복되는 망언은 협력 기반을 약화하고 불필요한 갈등만 키울 뿐이다.더욱이 일본 지방의회까지 나서 ‘다케시마 영유권 회복’을 주장하며 특별조치법 제정까지 요구하고 있는 상황은 일본의 영토 침탈 시도가 조직적으로 확대되고 있음을 보여준다. 이는 결코 가볍게 넘길 문제가 아니다.1905년 일본의 독도 편입은 전쟁을 틈탄 침탈 행위였다. 그러나 독도는 고대 기록뿐 아니라, 메이지 정부의 최고 행정기관인 태정관이 “독도는 일본과 관계없다”고 공식 확인한 문서로도 대한민국 영토임이 분명히 입증된다. 일본이 자국 최고기관의 판단조차 외면한 채 억지 주장을 반복하는 모습은 역사 왜곡의 극치이며 국제사회 앞에서 스스로 신뢰를 허무는 행위다.일본 정부가 말하는 ‘강한 일본’은 역사 부정과 책임 회피에서 나올 수 없다. 과거 침탈 역사를 직시하고 진정성 있는 반성과 책임 인식에서 출발할 때 국제사회 신뢰도 회복될 것이다.지속적인 역사 왜곡과 영토 침탈 시도는 한일 관계를 훼손할 뿐 아니라 동북아 평화에도 부정적 영향을 미친다. 이러한 행태가 계속된다면 일본에 대한 국제사회 신뢰는 더욱 약화할 수밖에 없다.우리는 일본 정부의 반복되는 독도 영유권 침탈 시도를 강력히 규탄하며 다음과 같이 요구한다.하나, 일본 정부는 독도에 대한 허황된 영유권 주장을 즉각 철회하고 ‘다케시마의 날’ 행사를 전면 폐지하라!하나, 일본 정부는 독도를 국제 분쟁의 대상으로 만들려는 모든 정치적·외교적 시도를 즉각 중단하라!하나, 일본 정부는 자국 기록과 역사적 사실을 부정하는 왜곡 행위를 중단하고 국제사회에 책임 있는 자세를 보여라!2026. 2. 23.경기도의회 독도사랑⋅국토사랑회 일동김용성ㆍ국중범ㆍ김동규ㆍ김진명ㆍ김성수ㆍ김옥순ㆍ김종배ㆍ김철진ㆍ김태형ㆍ김태희ㆍ오지훈ㆍ유종상ㆍ이병숙ㆍ이재영ㆍ이채명ㆍ임창휘ㆍ장윤정ㆍ정윤경ㆍ최효숙ㆍ황세주온라인뉴스팀