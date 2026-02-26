경남도, 3·1절 맞아 ‘데니 태극기’ 게양…독립정신 계승 다짐

이미지 확대 경남도청 본관 외벽에 걸린 데니 태극기. 2026.2.26. 경남도 제공

경남도가 107주년 3·1절을 맞아 순국선열의 희생과 3·1운동의 독립 정신을 기리고자 상징 행사에 나섰다.도는 도청 본관 외벽에 국가유산 보물 ‘데니 태극기’를 대형 현수막 형태로 재현해 게양했다고 26일 밝혔다.우리나라에서 가장 오래된 태극기를 도민에게 알리고 독립운동의 의미를 되새기려는 취지다.‘데니 태극기’는 대한제국 시기 고종(재위 1863∼1907)이 미국인 외교 고문 오언 데니에게 1890년 하사한 유물이다.데니는 재임 당시 조선이 청의 속국이라는 주장에 반대하며 자주독립 국가임을 강조한 인물로 알려져 있다. 태극기는 그가 미국으로 돌아간 뒤 가족이 보관하다 1981년 국내에 기증되면서 다시 돌아왔다.이 유물은 국기봉을 오른쪽에 매단 흔적과 태극 문양을 뒤집어 박음질한 제작 방식이 남아 있어 역사·사료적 가치가 높은 것으로 평가된다.도는 대한제국의 자주 외교 의지와 민족 자긍심을 담은 상징물이 3·1운동 정신과 맞닿아 있다는 점에서 이번 3·1절 기념행사에 활용했다고 설명했다.도 관계자는 “데니 태극기에는 대한제국의 자주독립 의지와 민족의 자긍심이 담겨 있다”며 “선열들의 외침을 오늘의 책임으로 이어받아 도민과 함께 성장하는 경남을 만들어가겠다”고 밝혔다.대형 데니 태극기 게양은 오는 3월 3일까지 이어진다. 도는 이 기간 도내 전역에서 태극기 달기 운동을 전개하는 등 3·1절 기념 분위기 확산에 나설 계획이다.창원 이창언 기자