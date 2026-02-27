이재명 대통령, ‘강진 반값여행’ 세 번째 공식 언급 눈길

강진군 정책, 국가사업으로 결정·확산

정부 지역사랑휴가제 도입···지자체 20곳 선정·발표

이미지 확대 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단.

이미지 확대 강잔청자축제 모습.

이미지 확대 강잔청자축제 모습.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 강진군의 ‘반값여행’ 정책을 다시 한번 공식 언급해 눈길을 끈다. 이 대통령은 지난 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 강진군의 ‘반값여행’ 정책을 거론하며 관광정책의 방향 전환을 강조했다. 대통령이 공식석상에서 강진 사례를 언급한 것은 이번이 세 번째다.이 대통령은 이날 “관광산업 성장의 과실을 전국의 골목상권과 지역 소상공인들이 함께 누릴 수 있어야 한다”며 “외국인 관광객의 80%가 서울에 집중되는 현실을 바꾸지 않으면 관광산업의 지속 성장은 어렵다”고 밝혔다. 이어 “강진군의 ‘반값여행’처럼 여행비 부담은 줄이고, 혜택은 지역 상권에 돌아가도록 하는 정책을 확대해야 한다”며 “관광산업의 대전환을 통해 지역경제 회복의 돌파구를 만들어야 한다”고 강조했다.◇대통령이 세 번 언급한 ‘강진 모델’이 대통령의 강진 반값여행에 대한 첫 공식 언급은 지난해 9월 2일 제40회 국무회의였다. 당시 KTV로 생중계된 회의에서 이 대통령은 최휘영 문화체육관광부 장관의 지역관광 활성화 보고를 듣던 중 강진 사례를 직접 소개했다. 그는 “그 동네에 와서 쓴 돈의 몇 퍼센트를 지역화폐로 돌려준다고 그랬다”며 “사실 준 것이 아니다. 그 동네에서 안 쓰면 날아가는 것이니 상당히 효과가 있는 것 같다”고 평가했다.국무회의라는 공식 정책 결정 자리에서 특정 군 단위 지자체 정책을 긍정적으로 언급한 것은 이례적인 일이었다. 이후 대통령 발언에서 강진 사례는 ‘지역경제 회복형 관광정책’의 대표 사례로 반복적으로 언급돼 왔다.◇‘반값여행’…관광을 지역 소비로 연결강진군의 ‘반값여행’은 관광객이 강진에서 사용한 금액의 50%를 모바일 강진사랑상품권으로 환급해주는 정책이다. 환급액은 지역 내 오프라인 가맹점과 온라인 쇼핑몰에서만 사용할 수 있다.핵심은 ‘관광객 유치’를 넘어 소비가 지역 상권에 다시 머물도록 설계했다는 점이다. 단순 할인이나 현금 지원이 아니라, 관광을 통해 지역 소상공인의 매출 회복을 직접적으로 지원하는 구조다. 고금리·고물가·내수 침체로 지방 소비가 급격히 위축되던 시기, 강진군은 전국 최초로 ‘여행비 반값 지원’이라는 과감한 정책을 내놓으며 지역경제 회복의 새로운 해법을 제시했다는 평가를 받았다.◇관광정책, 지역경제 회복의 수단으로이 대통령은 이날 “2030년 외국인 관광객 3000만 시대를 열기 위해서는 양적 확대를 넘어 질적 전환이 필요하다”고 강조했다. 단순 방문객 숫자 경쟁이 아닌 관광이 지역경제 회복으로 이어지는 구조를 만드는 것이 핵심이라는 의미다.강진군의 반값여행은 관광을 ‘유치 산업’이 아닌 ‘지역경제 회복 정책’으로 전환한 사례로 평가받고 있다. 지방 소도시에서 시작된 정책 실험이 국가 관광정책의 방향 전환으로 이어지고 있다는 점에서 상징성이 크다는 분석이다.◇지역경제 미치는 효과 예상보다 훨씬 커강진군 반값여행은 시행 첫해부터 뚜렷한 지역경제 효과를 만들어냈다.2024년 1만 5291팀이 참여해 총 47억원을 강진에서 소비했고, 이 가운데 22억원이 지역화폐로 환급됐다. 22억원의 예산 투입으로 생산유발효과 240억원 이상, 부가가치유발효과 100억원 이상의 경제적 파급효과가 발생한 것으로 분석됐다. 이는 2020년 한국은행 산업연관표를 활용해 산업별 유발계수를 적용한 결과다. 투입 예산 대비 10배 이상의 생산유발 효과를 거둔 셈이다.2025년에는 3만 9066팀이 참여해 106억원을 소비했고, 49억원이 환급됐다. 참여 규모는 전년 대비 2.5배 이상 증가했다. 경제적 파급효과는 현재 분석 중이지만 생산유발효과 500억원 이상, 부가가치유발효과 250억원 이상이 발생할 것으로 추정된다.올해 역시 1월 19일 시작 이후 한달 만에 7358팀이 사전 신청했다. 이 중 3854팀이 실제 방문해 12억원을 소비했다. 환급액은 5억 6000만원에 이른다. 짧은 기간에도 지역 상권에 즉각적인 소비 효과가 나타나고 있다.고금리·고물가·내수 침체로 지방 소비가 급격히 위축되던 시기, 인구 3만여명의 작은 군에서 시작된 이 정책은 ‘관광을 통한 지역경제 회복’이라는 해법을 제시했다. 단순한 할인 이벤트가 아니라 관광 소비를 지역 상권에 남기겠다는 절박함에서 출발한 실험이었다. 그 간절함은 결국 국가 정책을 움직였다.정부는 강진 모델을 전국으로 확산한 ‘지역사랑 휴가지원 사업(지역사랑휴가제)’을 올해부터 본격 추진한다. 농어촌 인구감소지역을 대상으로 여행 경비의 50%를 1명당 최대 20만원 한도 내에서 지역화폐로 환급하는 제도다.전국 20개 지자체를 시범 선정해 총 63억원의 국비를 투입한다. 지자체별로 3억원 규모가 지원되며, 관광을 통한 지역경제 회복 모델을 전국 단위로 확산하겠다는 정부 의지가 담겼다.27일 지역사랑휴가제 공모사업에 선정된 20개 시군이 공식 발표될 예정이다. 강진에서 시작된 정책 실험이 63억원 규모의 국가사업으로 제도화되는 순간이다.강진 최종필 기자