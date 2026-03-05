정원오 “국힘 제기한 ‘성수동 발전’ 공치사 유치한 일”

이미지 확대 정원오 성동구청장이 지난 4일 구청 청사를 떠나며 직원들에게 인사하고 있다. 정 구청장은 민주당 서울시장 후보경선에 나서기 위해 이날 사퇴했다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거 서울시장 출마를 위해 구청장직을 내려놓은 정원오 전 성동구청장은 5일 성수동 발전의 ‘공’을 둘러싼 정치권 공방에 대해 “어떤 일을 하나 하려고 하면 많은 사람들의 노력이 필요한데 그 노력이 누구의 노력이다 누구의 노력이 아니다, 이렇게 표현하는 것 자체가 상당히 유치하다”고 말했다. 그는 또한 “시장에 당선될 경우 ‘안전’을 1호 결재로 삼겠다”고 밝혔다.정 전 구청장은 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 ‘성수동의 성공은 국민의힘 소속 시장들이 밑자락을 잘 깔아서 된 일’이라고 주장하는데 대해 “청계천을 누가 했냐고 물어보면 다 이명박 전 시장이 했다고 하지만, 서울시 백서를 보면, 노무현 전 대통령과 중앙 정부의 전폭적 지원이 없었으면 어려웠을 거라고 표현한다”면서 이렇게 설명했다.‘공치사 논쟁은 그만하자는 취지인가’라는 진행자 질문에 “그렇다. 성수동 주민, 성동 구민들이 모두 다 아는 사안이자, 시민이 판단할 일이다”라고 했다. 앞서 오세훈 서울시장은 성수동을 둘러싼 논란에 대해 “서울시가 레일을 깔아 놓고 성동구가 그 위를 신바람 나게 달린 것”이라고 밝힌 바 있다.그는 ‘시장이 된다면 하고 싶은 첫 업무는 무엇인가’란 질문에 “역시 안전”이라고 답했다. 이어 “지하 공간에 대한 안전 문제를 전면적으로 점검하고 보완하겠다. 안전하지 않으면 그다음으로 한 발짝도 나갈 수 없다”며 이렇게 말했다. 그러면서 “중요 사고를 예방하고 시민 삶을 안전하게 뒷받침하는 것이 행정의 기본 가치”라며 “그 가치를 1호 결재로 증명하겠다”고 강조했다.앞서 정 전 구청장은 민선 6기 취임 첫날과 민선 8기 임기 마지막 날에도 안전 업무를 결재한 바 있다. 2014년 7월 1일 ‘성동구 시설물 안전진단 추진 계획’에 수기로 서명하며 업무를 시작했고, 전날 ‘2026년 구민안전 종합대책’을 최종 결재하며 12년 구청장 임기를 마무리했다.최근 서울 도심에서 잇따르는 싱크홀 문제와 관련해서는 지표투과레이더(GPR) 탐사 방식의 확대를 제안했다. 그는 “장비가 도로와 인도를 지나가며 지하 공간을 탐사해 공동(空洞) 여부를 확인한다”며 “작은 공동을 미리 보수하면 싱크홀로 확대되는 것을 막을 수 있다”고 설명했다. 이어 “성동구에서는 이미 이 방식으로 점검을 진행해 왔고 조사 지점과 위치도 시민에게 공개하고 있다”고 덧붙였다.한편, 정 전 구청장은 이날 서울시선거관리위원회에 예비후보로 등록했다.유규상 기자